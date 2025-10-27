Chupón, Sonaja y Bebé fueron eliminados en ¿Quién es la máscara?

El programa ¿Quién es la máscara?, de TelevisaUnivision, reveló este domingo 26 de octubre tuvo a dos nuevos eliminados. Ellos son los comediantes Germán y Freddy Ortega, Los Mascabrothers.

Luego de las respectivas rondas, por las que pasaron los personajes de Carro Ñero, María Ovina y Mini Chang en una fase inicial, tuvieron que seguir Sonaja, Chupón y Bebé, Hieny Fer y el Maestro Bops.

Al terminar este segundo grupo su presentación, Carlos Rivera se atrevió a decir que los humoristas estaban detrás de Sonaja, Chupón y Bebé y acertó.

Investigadores de ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

Luego de que se revelara la noticia, los hermanos contaron que no fue fácil estar con estos trajes: “Les tenemos un cariño muy especial, un respeto a la producción. No nos podíamos escuchar, nos conocemos por la mirada, entonces no escuchábamos lo que decíamos, entonces solo nos hacíamos señas. Tienes que sacar la casta, escucharlos era maravilloso”.

Los Mascabrothers causaron también emoción en el investigador Juanpa, quien declaró: “Está muy chido verlos, la energía que tienen, la dinámica que tienen, me encantaría que cuando yo llegue a su edad esté igual que ustedes, con esa sencillez, los dos no han dejado de sonreír, se ve que son unas personas increíbles. Es un placer conocerlos hoy”.

Los tiernos personajes de Sonaja, Bebé y Chupón en ¿Quién es la máscara?

En una transmisión en vivo a través de la plataforma de YouTube de Univision, los hermanos hablaron de esta experiencia. “Teníamos otra propuesta, por la naturaleza de los personajes siempre teníamos canciones infantiles en diferentes ritmos”, comentó Freddy acerca de la selección musical que tenían.

Una de las decisiones que tomaron para despistar fue que se disfrazaran tres personas. “Nos habían propuesto otros personajes y nosotros pensamos que era mejor salir tres y proponer esto, pero repito, era integral, hacer estos personajes y con canciones adecuadas a ritmos modernos, pero de temas infantiles”, indicó.

El tercero en esta fórmula fue Mauricio Morris, según indicó en el live.

Al principio, tuvieron como idea un aguacate, pero luego conversaron la posibilidad de cambiar a estos personajes empáticos e infantiles.

