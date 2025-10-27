Detienen a sospechoso de atacar con un cuchillo a tres personas en Brooklyn

Un hombre identificado como Odyssey Head, de 27 años, fue detenido en Brooklyn y se encuentra bajo investigación por una serie de ataques con cuchillo que dejaron a tres personas heridas durante el fin de semana, informó el New York Post citando fuentes policiales.

Head, de acuerdo con el medio neoyorquino, fue arrestado el sábado tras provocar un incendio dentro del lavadero de un edificio en Flatbush.

Aunque lo acusaron inicialmente de robo, allanamiento y daños criminales, la policía lo considera una persona de interés en los apuñalamientos ocurridos entre el sábado y el domingo en distintos puntos del barrio.

The individual sought has been identified as Odyssey Head, a 27-year-old male. Anyone with information is asked to call 800-577-TIPS or DM @NYPDTips. All calls are confidential. https://t.co/TJdRRBqReW pic.twitter.com/bclJl9vhP4 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 26, 2025

Las autoridades detallaron al New York Post que la primera agresión ocurrió el sábado alrededor de las 6:30 de la mañana en un tren de la línea Q, cuando un pasajero de 37 años fue herido con un corte en el rostro dentro de la estación Church Avenue.

Horas más tarde, a las 9:40 de la noche, otro hombre de 53 años fue atacado en la intersección de Foster Avenue y New York Avenue, y también sufrió una lesión en la cara.

La tercera víctima, un hombre de 56 años, resultó herida de forma similar poco antes de las 7:00 de la mañana del domingo frente al 3311 de Newkirk Avenue, señaló el Post.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital del Condado de Kings, donde permanecen en condición estable, según la policía.

Odyssey Head estuvo preso cuatro veces en 10 años

El New York Post informó además que Head cuenta con un historial delictivo que incluye al menos cuatro arrestos previos en los últimos 10 años. El más reciente ocurrió en octubre de 2014, cuando lo detuvieron por un robo a mano armada también en Brooklyn.

Durante su más reciente arresto, la policía indicó que el sujeto entró al edificio de New York Avenue alrededor de las cinco de la mañana y prendió fuego a prendas que se encontraban en una lavadora y secadora antes de huir del lugar.

Aunque las autoridades aún no han confirmado formalmente su relación con los ataques con cuchillo, las fuentes consultadas por el New York Post señalaron que los investigadores consideran que el detenido podría estar vinculado con las agresiones en Brooklyn.

