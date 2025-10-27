Pitbull Cruz levanta su voz tras la creación de Zuffa Boxing

El boxeador mexicano Isaac “Pitbull” Cruz decidió unirse a las palabras en contra de la reciente creación de Zuffa Boxing, compañía creada por Dana White para intentar darle una nueva visión al pugilismo mundial para intentar atraerá nuevos públicos mediante un sistema más moderno que aplicará algunas normas provenientes de la UFC.

Durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, el peleador azteca consideró que esta propuesta deportiva no tiene el mismo atractivo para quienes dedican su vida al ring debido a la falta de competitividad que tendría para ser considerado como uno de los mejores peleadores del planeta.

Dana White planea expandir su influencia al boxeo en 2026 con una promotora que organizará doce eventos durante ese año. Su intención es que Zuffa Boxing opere con un sistema propio mediante un solo cinturón por división y un ranking interno; esto dejaría de lado a las entidades tradicionales como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

Cruz explicó que el motor de cualquier boxeador no es solo ser campeón, sino hacerlo dentro de un marco de reconocimiento mundial que brindan los cuatro organismos que rigen el deporte actualmente.

“Creo que cada boxeador quiere ser campeón de un organismo reconocido como lo es CMB, AMB, OMB, la FIB… Entonces, creo que el ver un cinturón en tu pared de la FIB pues te motiva, el ver tu cinturón colgado del Consejo te motiva, el del AMB por lo mismo, el del OMB igual. Pero ya al ver uno solo creo que no tendría mucho valor, como el querer pelear con el otro campeón para poder unificar”, expresó.

El boxeador también mostró escepticismo ante la posibilidad de que Zuffa Boxing logre desplazar a instituciones que llevan décadas definiendo el deporte debido a que ya cuentan con el respaldo del público y de los atletas.

“Ahora sí que va a ser algo muy complicado que lo puedan lograr, porque no creo que los ciento y cachito de años de la AMB lo vengan a tumbar en un par de meses, en un par de años los 60 y algo de años del Consejo. Que todo lo que han tenido que trabajar por décadas se lo dejen en bandeja de plata a una empresa que quiere hacer, priorizar o privatizar el boxeo a su favor, a su manera, pues va a ser algo complicado ¿no?”, enfatizó.

Aunque Dana White llega con el apoyo económico del poderoso empresario saudí Turki Al-Alshikh, Cruz considera que el reto de centralizar el deporte bajo una sola promotora es monumental.

Finalmente, el “Pitbull” dejó claro que no está en contra del éxito de la nueva empresa, pero se mantiene realista.

“Si les resulta (el plan de Zuffa Boxing) que bueno. Pero no creo que puedan llenar tantísimo boxeador que hay a nivel mundial con una sola empresa”, concluyó.

