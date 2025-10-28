James Rodríguez planea abandonar el Club León al finalizar la temporada

El mediocampista colombiano del Club León, James Rodríguez, se encuentra a poco de finalizar su contrato con el equipo azteca y así buscar nuevos rumbos fuera de la Liga MX ante los complicados momentos que ha vivido al no poder disputar el Mundial de Clubes y quedar sin aspiraciones a poder levantar un título de campeón con la institución esmeralda.

Son varios los factores que generarían la salida del futbolista colombiano. Sin embargo, el mal paso que ha venido registrando la institución en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX sería el principal motivo para no poder seguir participando una vez inicie el torneo Clausura 2026.

Esta información la dio a conocer el periodista Paco Vela durante el programa Conexión MT, donde aseguró que la salida de James Rodríguez del Club León es algo que no tiene un punto de retorno a pesar de los esfuerzos que pueda realizar el club para poder mantener al capitán colombiano que ha sorprendido con su rendimiento dentro de la plantilla.

“León ya prepara el próximo torneo, ya sin James, no es oficial, pero denlo por hecho. En mediotiempo les adelantamos que venía James, hoy les decimos que James no va a continuar con el equipo del León”, expresó.

Asimismo se detalló que la presencia de James también termina representando un problema para el equipo debido a que tiene un salario estimado de $600 mil dólares mensuales, cifra bastante alta para que pueda seguir manteniendo la institución y este sería uno de los factores principales para su salida.

“El tema de James Rodríguez, por principio de cuentas. Nadie puede negar lo que él ha conseguido en su carrera individual. Es un futbolista que hasta cuando le pega a la pelota se oye diferente, eso no está tela de juicio. Hay que recordar por qué llegó a León, se necesitaron dos situaciones excepcionales, que León estuviera en el Mundial de Clubes y que le rescindiera el contrato Rayo Vallecano. James le rescindieron el contrato en el Madrid, en Alemania, en Sao Paulo, en Rayo Vallecano, James Rodríguez se la aplicó a varios equipos. Ya lo dijo el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, no es importante como le esté yendo en el León, mientras se mantenga en ritmo de competencia. Tiene el gafete de capitán, pero no es el líder, no marca diferencia, con la pelota, cuando tiene algunos pases, no han podido concretar”, destacó.

“Gana cerca de 600 mil dólares mensuales, es una cantidad exorbitante para una institución como la de León en esta plaza, como para pensar que se le va a renovar el contrato, difícilmente, ofrecerían, ya no digas más, mantenerle lo que le están pagando. James Rodríguez está, pero sí contento en León, es titular, es el capitán, la gente lo ama, no tiene responsabilidades, no tiene exigencias y no hay otro lugar en el mundo donde le garanticen jugar, acá juega porque juega, ya sea de titular o de cambio y gana lo que gana. Si León quiere mejorar, me queda claro que James no es el único problema, pero tampoco fue la solución, y económicamente genera una carga que, una plaza como León, es más en el futbol mexicano, no creo que haya una plaza que soporte pagar 600 mil dólares mensuales”, agregó.

Para finalizar, Paco Vela sostuvo que la presencia de Ignacio Ambriz no está entre los problemas que posee el jugador con el equipo al afirmar que ambos tienen una gran relación y esto se ve reflejado por el trato que tiene el estratega con el colombiano en cada entrenamiento.

“La relación es muy buena, Nacho es un tipo muy cercano a los jugadores. La relación es buena, además Nacho sabe que ya se va… no hay una confrontación con Nacho, porque además James sabe que tiene que jugar. James Rodríguez va a jugar contra el América, contra Puebla si no hay una lesión, es buena la relación con Nacho, el tema es que no ha logrado convencerlo. No (Nacho no puede lograr que se quede), no lo pueden decir abiertamente, yo no puedo hablar por Nacho, pero sí le gusta un futbolista de esas características”, concluyó.

