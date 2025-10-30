Raúl González tras decir que es gay: “El pasado sirve para entenderte, no para encarcelarte”

El presentador de televisión Raúl González publicó un video en su cuenta en Instagram para motivar a las personas a no quedarse ancladas en el pasado. Su mensaje se da poco después de revelar que es gay.

En la publicación, el conductor venezolano afirmó: “Que te quede claro, que tú no eres lo que te pasó, pero sí eres lo que hiciste con eso. Tu historia no te encierra, te revela, te muestra por qué reaccionas como reaccionas, porque te duele lo que te duele, pero no estás condenado“.

El mensaje de Raúl González

El conductor del programa Despierta América también afirmó: “El pasado sirve para entenderte, no para encalarte, así que míralo, te das cuenta de lo que es, lo abrazas, pero no te quedes ahí. Tú no eres el capítulo más triste de tu historia, tú eres el capítulo que sigue. Así que dale que tú puedes”.

El también creador de contenido protagonizó esta semana una conmovedora noticia cuando reveló que tenía años ocultando que es gay por los prejuicios de la sociedad.

En una entrevista con la periodista María Antonieta Collins, habló de su historia, que reflejó en su libro La verdad muere de pie.

“Cuando yo me quito esa máscara y digo ‘este soy yo’, yo siento que yo estoy ayudando a muchísimas personas que están en el clóset. Yo estoy ayudando a muchísimas personas que están sufriendo en el silencio”, dijo Raúl González, quien por una promesa a su padre no podía hablar de sus preferencias sexuales.

Otro de los aspectos de los que habló fue: “¿Por qué callé? Porque tenía miedo a perderlo todo. Tenía miedo a perder mi trabajo, tenía miedo a perder la aceptación de mi público, tenía miedo a perder la aceptación de mi familia”.

Ahora que ha revelado su secreto, muchos colegas y fans le han brindado su apoyo.

