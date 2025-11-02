Sean ‘Diddy’ Combs trabaja en la lavandería de la prisión en Nueva Jersey

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs tendrá que desempeñar un nuevo trabajo en la prisión de baja seguridad a la que fue trasladado tras ser sentenciado en octubre de este año.

Combs fue trasladado el pasado 31 de octubre a la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, donde cumplirá su sentencia por delitos de transporte para ejercer la prostitución luego de pasar casi un año en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. De acuerdo con TMZ, luego de que el magnate musical fue cambiado de prisión inmediatamente le asignaron el trabajo de atender la lavandería del centro de detención.

Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado el pasado 3 de octubre a 50 meses de prisión, luego de ser declarado culpable de transporte para facilitar la prostitución pero se libró de los cargos de conspiración y tráfico sexual, delitos con los que enfrentaba la cadena perpetua.

Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 y durante un año estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras se desarrollaba el juicio en su contra.

Tras la sentencia, los abogados de Combs solicitaron que el magnate musical fuese trasladado a la prisión de Fort Dix para cumplir con un programa de rehabilitación y también para tener la posibilidad de estar más cerca de su familia.

El abogado de Diddy, Teny Geragos, envió una carta al juez para solicitar el traslado de su cliente a Fort Dix mientras estaba en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

“Para abordar problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende [enérgicamente] a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea ubicado en FCI Fort Dix”, escribió Geragos en una carta al juez.

Sean ‘Diddy’ Combs fue detenido y acusado de cargos de índole sexual. Durante el juicio decenas de personas testificaron a favor de la fiscalía y acusaron a Combs de violencia sexual durante las polémicas fiestas organizadas por el rapero llamas ‘Freak-Offs’. A pesar de los testimonios,

Con la suma del tiempo ya cumplido en prisión preventiva y la posibilidad de reducción por buena conducta, la fecha estimada de liberación del rapero se ubicará para el 8 de mayo de 2028, aunque este plazo podría acortarse si completa el programa de rehabilitación junto con los requisitos de conducta.

Sigue leyendo:

Trump asegura que Sean ‘Diddy’ Combs le pidió un indulto

‘Diddy’ Combs dijo que su comportamiento fue “repugnante, vergonzoso y enfermizo” antes de ser sentenciado

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión