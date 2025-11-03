Misterio desvelado: Jesús Ochoa era Monsqueeze en ¿Quién es la máscara?

La reciente gala de ¿Quién es la Máscara?, programa de TelevisaUnivision, volvió a arrasar en sintonía, entrelazando la mística de Halloween y el Día de Muertos en un espectáculo lleno de intriga y sorpresas. El conductor Omar Chaparro, los personajes y los investigadores lucieron sus mejores y más creativos atuendos, elevando el nivel visual del show.

En el primer combate cuádruple, se enfrentaron Maestro Bops, el adorable Sonny Hámster, Capibara y Federico García La Orca. La tensión se disparó cuando Capibara estuvo a punto de revelar su identidad, pero la investigadora Anahí sorprendió a todos al presionar el último Botón de Salvación de la temporada, dándole una vida extra y manteniendo el misterio.

Investigadores del programa ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

El público y los investigadores habían salvado previamente a Federico García La Orca y a Maestro Bops, respectivamente.

El segundo duelo fue un enfrentamiento electrizante entre Monsqueeze, Nocturna, Tony Manguera y Tropicoco. Tras la votación del público que salvó a Nocturna y Tony Manguera, y la decisión de los investigadores de mantener a Tropicoco en la competencia, Monsqueeze tuvo que decir adiós.

El actor Jesús Ochoa estaba detrás de Monsqueeze. Crédito: Univision

La revelación dejó boquiabiertos a todos al descubrir que el talentoso actor Jesús Ochoa era quien se escondía detrás del adorable monstruo.

Con esta eliminación, Jesús Ochoa se une a la lista de celebridades desenmascaradas en esta temporada, que incluye a Shiba Moon (Adamari López), Bebeeee (Marlene Favela) y el trío de Sonaja, Chupón y Bebé (Los Mascabrothers).

La competencia continúa con más fuerza y el siguiente show promete estar lleno de momentos maravillosos y más estrellas ocultas que podrás descubrir cada domingo en Univision.

