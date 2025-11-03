window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Misterio desvelado: Jesús Ochoa era Monsqueeze en ¿Quién es la máscara?

Un nuevo eliminado fue elegido en el programa ¿Quién es la máscara? este 2 de noviembre. Te contamos los detalles

Monsqueeze en el programa ¿Quién es la máscara?

Monsqueeze en el programa ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

Avatar de Julio Blanca

Por  Julio Blanca

La reciente gala de ¿Quién es la Máscara?, programa de TelevisaUnivision, volvió a arrasar en sintonía, entrelazando la mística de Halloween y el Día de Muertos en un espectáculo lleno de intriga y sorpresas. El conductor Omar Chaparro, los personajes y los investigadores lucieron sus mejores y más creativos atuendos, elevando el nivel visual del show.

En el primer combate cuádruple, se enfrentaron Maestro Bops, el adorable Sonny Hámster, Capibara y Federico García La Orca. La tensión se disparó cuando Capibara estuvo a punto de revelar su identidad, pero la investigadora Anahí sorprendió a todos al presionar el último Botón de Salvación de la temporada, dándole una vida extra y manteniendo el misterio.

Investigadores del programa ¿Quién es la máscara?
Crédito: Univision

El público y los investigadores habían salvado previamente a Federico García La Orca y a Maestro Bops, respectivamente.

El segundo duelo fue un enfrentamiento electrizante entre Monsqueeze, Nocturna, Tony Manguera y Tropicoco. Tras la votación del público que salvó a Nocturna y Tony Manguera, y la decisión de los investigadores de mantener a Tropicoco en la competencia, Monsqueeze tuvo que decir adiós.

El actor Jesús Ochoa estaba detrás de Monsqueeze.
Crédito: Univision

La revelación dejó boquiabiertos a todos al descubrir que el talentoso actor Jesús Ochoa era quien se escondía detrás del adorable monstruo.

@quieneslamascara

Después de ser desenmascarado, #JesúsOchoa se despide de Monsqueeze interpretando con gran emoción ‘Chale’ 🤩 #MonsqueezeEs 🎩👁️ 🎭🔍 ¿QuiénEsLaMáscara?, disponible en @canalestrellasof , @univision y @vix

♬ sonido original – ¿Quién es la máscara?

Con esta eliminación, Jesús Ochoa se une a la lista de celebridades desenmascaradas en esta temporada, que incluye a Shiba Moon (Adamari López), Bebeeee (Marlene Favela) y el trío de Sonaja, Chupón y Bebé (Los Mascabrothers).

La competencia continúa con más fuerza y el siguiente show promete estar lleno de momentos maravillosos y más estrellas ocultas que podrás descubrir cada domingo en Univision.

