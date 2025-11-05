‘Diddy’ Combs pasó su primer cumpleaños en la prisión federal de Nueva Jersey

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs celebró su primer cumpleaños en la prisión Fort Dix de Nueva Jersey, centro penitenciario al que fue trasladado luego de ser condenado a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

En el pasado Sean ‘Diddy Combs era el anfitrión de imponentes fiestas, algunas de ellas llamadas ‘Freaks Offs’ las cuales fueron mencionadas en el juicio en contra del rapero. Sin embargo, el rapero celebró su segundo cumpleaños tras las rejas luego de su arresto en septiembre de 2024 y el primero desde que lo trasladaron a la prisión de Nueva Jersey, donde trabaja en la lavandería.

Según informaron varios medios de comunicación, Combs no recibió ningún trato especial durante su cumpleaños en prisión. El magnate musical desayunó el menú estándar para todos los reclusos que consiste en fruta, cereal de salvado o bizcocho de desayuno, pan integral, mermelada, leche descremada y una pequeña porción de margarina.

El menú para el almuerzo constó de pollo parmesano o hamburguesa de garbanzos, pastas con salsa de tomate y espinacas, junto a opciones de pan, fruta o postre y una bebida. Mientras que en la cena se ofreció pizza de queso o frijoles navy, ensalada de pasta italiana, ejotes, ensalada verde y aderezos.

Aunque el rapero no tuvo un menú diferente por su cumpleaños, pero sus compañeros de prisión le prepararon un pastel y una compota de manzana, según reportó Fox News.

Luego de la condena, los abogados de Sean ‘Diddy’ Combs solicitaron el traslado del rapero a Fort Dix , una prisión de baja seguridad, tras quejarse de las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde estuvo recluido durante más de un año.

Los abogados escogieron Fort Dix, ubicado en una base militar, para que el rapero pudiese acceder a programas de rehabilitación de drogas.

La Oficina de Prisiones indica que la fecha de liberación de Combs es el 8 de mayo de 2028, en caso de que cumpla con buen comportamiento. De su condena de 50 meses se reducirá el año que ya cumplió en prisión.

Combs fue arrestado y acusado de delitos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Tras el juicio, que duró ocho semanas, el jurado lo declaró inocente de los delitos más graves de conspiración y tráfico sexual, con los que se libró de la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

