Jugador del Tottenham Destiny Udogie fue víctima de chantaje armado por parte de su agente

El Tottenham Hotspur informó que su defensa italiano Destiny Udogie fue víctima de amenazas con un arma de fuego por parte de un agente de futbolistas el pasado 6 de septiembre en Londres, hecho que ya está bajo investigación policial. El club emitió un comunicado en el que expresó su respaldo total al jugador de 22 años y a sus familiares.

Los Spurs señalaron que se mantienen acompañando al futbolista durante el proceso y evitarán mayores declaraciones debido a que el caso continúa en manos de las autoridades.

“La entidad ha estado proporcionando apoyo a Destiny y a su familia desde el incidente y continuará haciéndolo. Dado que se trata de un asunto legal en curso, no podemos realizar más comentarios”, indicó el club.

El lunes, la cadena británica BBC había adelantado que un jugador de la Premier League fue víctima de un intento de chantaje y amenazas con un arma. Aunque las identidades debían mantenerse en reserva, Tottenham confirmó que Udogie fue el futbolista involucrado.

El sospechoso enfrenta cargos relacionados con posesión ilegal de armas, chantaje y conducción sin licencia, según reportes previos.

Udogie llegó al Tottenham en 2022, procedente del Udinese, en un traspaso valorado en 15 millones de libras esterlinas (pocos más de $19 millones de dólares). Fue cedido de inmediato al club italiano antes de incorporarse definitivamente a los Spurs en 2023.

