Osmel Sousa dice que tendrá nuevo proyecto luego de renunciar al Miss Universo

Osmel Sousa, quien anunció esta semana su salida del Miss Universo, reveló en su cuenta en Instagram que tiene nuevos proyectos que espera compartir próximamente con su público.

En una reciente publicación que hizo en su cuenta en Instagram, el Zar de la Belleza, como también es conocido, dijo: “Ahora voy a dedicarme a las redes sociales, que es lo que está de moda, porque cada vez que abro la boca se arma un lío”.

El experto en misses señaló: “A partir de ahora voy a decir lo que me dé la gana, voy a comentar de quien me dé la gana”.

Por ahora, no queda claro de qué se tratará este nuevo proyecto del hacedor de reinas, pero en el texto que escribió para acompañar este material dejó ver que hablará de muchos temas. “Si me ven hablando de reinas, de política, o de todo lo que esté pasando, ya saben la razón. Este es mi mundo, y aquí mando yo. Si les gusta, bien. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer”, aseguró Osmel Sousa.

Hace unos días, el cubano publicó un comunicado en el que aclaró que no lo botaron del Miss Universo, sino que fue una decisión que tomó él.

“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, explicó.

También precisó que una de las razones por las que no quiso continuar como asesor del concurso fue por el cambio de vida que tuvo. “Estar lejos de mi Venezuela y, más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”, señaló.

Ahora, el expresidente del Miss Venezuela se prepara para una nueva etapa en su vida, en la que se arriesgará con un proyecto para las plataformas digitales.

