Stanley Andrisse: el hombre que pasó de una prisión a convertirse en profesor de una universidad 

Stanley Andrisse, hoy profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Howard, vivió una transformación que parecía imposible: pasar de una prisión de máxima seguridad a ocupar un cargo académico permanente en una de las universidades más prestigiosas del país.

De acuerdo con The Dig, Andrisse, crecido en Ferguson, Missouri, fue etiquetado como un “criminal de carrera” antes de cumplir los 21 años. Pasó años tras las rejas cumpliendo una condena por delitos vinculados al tráfico de drogas. Sin embargo, dentro de la prisión ocurrió el punto de inflexión que cambiaría su vida: la muerte de su padre a causa de la diabetes tipo 2. Ese hecho lo llevó a interesarse en la ciencia médica y a leer su primer artículo sobre la enfermedad, un gesto que encendió la chispa de lo que sería su vocación.

De las rejas al aula universitaria

Según el mismo medio, Andrisse decidió honrar la memoria de su padre dedicándose a la investigación científica. Tras su liberación, aplicó a seis universidades para cursar estudios de posgrado, siendo rechazado por cinco.

Stanley Andrisse, MBA, PhD is actively challenging the narrative around formerly incarcerated individuals with his book and non profit From Prison Cells to PhD. He credits his mentor, who served on the Saint Louis University admission committee, for giving him a second chance. pic.twitter.com/smtX82p94D — Keyway: Center for Diversion & Reentry (@Keywaystl) February 21, 2023

Solo la Universidad de Saint Louis aceptó su solicitud, gracias a la recomendación de un mentor que creyó en su potencial. Allí completó un doctorado en fisiología y un MBA en finanzas, graduándose con honores.

Su camino lo llevó a la Universidad de Howard, donde se especializa en endocrinología y fisiología. Hoy dirige investigaciones sobre diabetes y metabolismo, y combina su labor científica con una profunda vocación social. “Soy prueba de que la redención es real”, declaró a The Dig. “Alguien que fue descartado como un criminal puede ahora formar a la próxima generación de científicos”.

Redención, educación y justicia social

La educación, aseguró Andrisse, fue su vía para reconstruirse y redescubrir su valor humano. “Me ayudó a dejar de verme como un número y empezar a verme como un pensador y un colaborador”, explicó.

Esa visión inspiró la creación de From Prison Cells to Ph.D. (P2P), una organización sin fines de lucro que cofundó para apoyar a exreclusos interesados en continuar su formación académica. Desde su fundación, el programa ha ayudado a más de mil personas afectadas por el sistema de justicia penal en todo Estados Unidos.

En sus entrevistas, Andrisse subrayó que “las personas son más que su peor error”. A su juicio, las universidades deberían replantear la forma en que evalúan a los solicitantes con antecedentes penales, pues “superar el encarcelamiento requiere resiliencia y concentración, los mismos rasgos que valoramos en la academia”.

Ciencia y justicia: dos mundos que se encuentran

Su trabajo actual une dos dimensiones: la investigación científica y la reforma social. Desde su laboratorio, Andrisse estudia los mecanismos moleculares de enfermedades como la diabetes, mientras que fuera de él promueve una visión más humana del sistema penitenciario. Según explicó a The Dig, “ambos mundos se cruzan en el punto de la sanación: uno busca restaurar el cuerpo, el otro la oportunidad”.

Continúa leyendo:

Pizzería de Long Island celebra haber venido un millón de pizzas regalándole a un cliente fiel con un año de comida gratis

Mujer de Carolina del Sur gano $500 mil en la lotería, gracias al error de un empleado de una tienda

Broma con IA termina en arresto: simuló que había un intruso en casa y provocó un operativo policial





