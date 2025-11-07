Yolanda Hadid no logró cerrar la venta de su granja en Pensilvania

La estrella de televisión Yolanda Hadid y su equipo de bienes raíces no lograron cerrar la venta de la granja en Pensilvania, que está en venta desde hace casi dos meses.

Hace unos días se informó que Hadid había encontrado un comprador para la propiedad y en el listado se llegó a marcar como “en contrato”, pero ahora la granja vuelve a estar disponible.

Aunque la negociación no se cerró, el precio de la propiedad sigue siendo el mismo de cuando entró al mercado en septiembre de este año: $10.8 millones de dólares, aún no ha decidido rebajar su precio para atraer más compradores.

La venta de esta propiedad está a cargo de Carl Gambino, uno de los agentes más reconocidos entre los famosos. En el listado, disponible en Compass, se sigue describiendo esta mansión como “una extraordinaria finca en Solebury” que “alberga más de tres siglos de historia, belleza y conservación”.

Esta granja ocupa un gran lote que ofrece muchas posibilidades y Hadid ha sido dueña del sitio desde 2017, durante todos estos años la madre de Gigi y Bella Hadid se encargó de hacer varias reformas en el sitio.

La casa principal tiene una extensión de 6,907 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

No se ha informado cuál es la razón por la que no se cerró la venta, pero puede asumirse que Hadid no está dispuesta a aceptar una oferta por debajo de su precio de venta y que tampoco está desesperada por deshacerse del lugar.

Hay que recordar que al mismo tiempo ya está haciendo reformas en otra propiedad que acaba de comprar por $4 millones de dólares, también en Pensilvania.

