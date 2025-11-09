Galletas de naranja húmedas y crujientes: ¡Sin azúcar, harina ni aceite!
Alternativa dulce e inteligente: Galletas de naranja sin harinas ni azúcar. Funcionales, ricas en fibra y grasas saludables. ¡Fáciles y crujientes!
Las galletas húmedas de naranja son una alternativa inteligente para satisfacer un antojo de algo dulce, sin harinas refinadas, azúcar y aceites, lo que las convierte en un alimento funcional con fibra, proteínas y grasas saludables.
Estas galletas son ideales para las personas que tienen una dieta baja en carbohidratos. Además, son fáciles de preparar sin sacrificar la satisfacción de un bocado casero, aromático y crujiente.
Un snack lleno de nutrientes
Esta receta es superior en calidad y perfil nutricional a las galletas comerciales, transformando un snack en una fuente de nutrientes. Esto se debe a que, al eliminar la harina de trigo y los aceites procesados, se reduce drásticamente el índice glucémico y la carga calórica proveniente de azúcares simples y grasas trans/saturadas poco saludables. Mientras que al usar las almendras molidas y la avena se eleva el contenido de fibra dietética, que promueve la saciedad, ayudando en el control del peso; mejora la salud intestinal y la regularidad del tránsito.
Además, la fibra ayuda a modular la absorción de glucosa, siendo una opción apta o de bajo riesgo para personas con diabetes (aunque siempre deben consultar a su nutricionista). Las almendras aportan grasas monoinsaturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular, a diferencia de las grasas saturadas o trans que se encuentran a menudo en la bollería industrial.
La naranja aporta sabor, aroma y Vitamina C y antioxidantes esenciales para el sistema inmunológico, y otros fitoquímicos beneficiosos.
Receta de galletas
Con pocos ingredientes, todos reconocibles y naturales, se logra preparar unas galletas deliciosas. La receta es “sin gluten” (ideal para celíacos) y “sin azúcar refinada”, satisfaciendo la creciente demanda de alimentos adaptados a intolerancias y dietas restrictivas.
Ingredientes
- 2 Naranjas: Usarás tanto la ralladura como el jugo fresco.
- 1 taza de almendras molidas.
- 1/2 taza de copos de avena.
- 1 Huevo.
- 1/4 cucharada de esencia de vainilla (opcional).
- 1/4 cucharadita de polvo de hornear.
- Una pizca de sal.
- Endulzante natural al gusto ( stevia, miel o dátiles triturados).
Modo de preparación
- Precalentar el horno a 180 °C de temperatura media es clave para lograr la textura crujiente de las galletas.
- En un bowl mediano, vierte el jugo fresco y la ralladura de las dos naranjas.
- Incorpora el huevo, el endulzante natural elegido y la esencia de vainilla; bate suavemente hasta que todo esté bien integrado.
- Incorpora los ingredientes secos: los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. En caso de que sientas la masa muy seca, añade un poco más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, agrega una cucharada extra de almendras molidas.
- Forma un bollo con la masa y divídela en porciones. Forma pequeñas bolitas con las manos y aplástalas ligeramente para darles forma de galleta.
- Coloca las galletas sobre una bandeja previamente cubierta con papel de hornear.
- Llévalas al horno por un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Estarán listas cuando los bordes tengan un color dorado tenue.
- Retira del horno y déjalas enfriar completamente sobre una rejilla. Este paso es vital, ya que es cuando terminan de adquirir su textura firme y crujiente.
