Galletas de naranja húmedas y crujientes: ¡Sin azúcar, harina ni aceite!

Las galletas húmedas de naranja son una alternativa inteligente para satisfacer un antojo de algo dulce, sin harinas refinadas, azúcar y aceites, lo que las convierte en un alimento funcional con fibra, proteínas y grasas saludables.

Estas galletas son ideales para las personas que tienen una dieta baja en carbohidratos. Además, son fáciles de preparar sin sacrificar la satisfacción de un bocado casero, aromático y crujiente.

Un snack lleno de nutrientes

Esta receta es superior en calidad y perfil nutricional a las galletas comerciales, transformando un snack en una fuente de nutrientes. Esto se debe a que, al eliminar la harina de trigo y los aceites procesados, se reduce drásticamente el índice glucémico y la carga calórica proveniente de azúcares simples y grasas trans/saturadas poco saludables. Mientras que al usar las almendras molidas y la avena se eleva el contenido de fibra dietética, que promueve la saciedad, ayudando en el control del peso; mejora la salud intestinal y la regularidad del tránsito.

Además, la fibra ayuda a modular la absorción de glucosa, siendo una opción apta o de bajo riesgo para personas con diabetes (aunque siempre deben consultar a su nutricionista). Las almendras aportan grasas monoinsaturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular, a diferencia de las grasas saturadas o trans que se encuentran a menudo en la bollería industrial.

La naranja aporta sabor, aroma y Vitamina C y antioxidantes esenciales para el sistema inmunológico, y otros fitoquímicos beneficiosos.

Receta de galletas

Con pocos ingredientes, todos reconocibles y naturales, se logra preparar unas galletas deliciosas. La receta es “sin gluten” (ideal para celíacos) y “sin azúcar refinada”, satisfaciendo la creciente demanda de alimentos adaptados a intolerancias y dietas restrictivas.

Ingredientes

2 Naranjas : Usarás tanto la ralladura como el jugo fresco.

: Usarás tanto la ralladura como el jugo fresco. 1 taza de almendras molidas.

de almendras molidas. 1/2 taza de copos de avena.

de copos de avena. 1 Huevo .

. 1/4 cucharada de esencia de vainilla (opcional).

de esencia de vainilla (opcional). 1/4 cucharadita de polvo de hornear.

de polvo de hornear. Una pizca de sal.

de sal. Endulzante natural al gusto ( stevia, miel o dátiles triturados).

Modo de preparación

Precalentar el horno a 180 °C de temperatura media es clave para lograr la textura crujiente de las galletas. En un bowl mediano, vierte el jugo fresco y la ralladura de las dos naranjas. Incorpora el huevo, el endulzante natural elegido y la esencia de vainilla; bate suavemente hasta que todo esté bien integrado. Incorpora los ingredientes secos: los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. En caso de que sientas la masa muy seca, añade un poco más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, agrega una cucharada extra de almendras molidas. Forma un bollo con la masa y divídela en porciones. Forma pequeñas bolitas con las manos y aplástalas ligeramente para darles forma de galleta. Coloca las galletas sobre una bandeja previamente cubierta con papel de hornear. Llévalas al horno por un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Estarán listas cuando los bordes tengan un color dorado tenue. Retira del horno y déjalas enfriar completamente sobre una rejilla. Este paso es vital, ya que es cuando terminan de adquirir su textura firme y crujiente.

