Corte impide a Trump limitar beneficios SNAP y sancionar a estados que los distribuyen

Una coalición de fiscales de 25 estados consiguió que una corte de Massachusetts bloqueara al intento de la administración Trump de limitar el envío de ayudas a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y de castigar a los estados que lo usan.

La Fiscal General James, junto con 24 fiscales generales y gobernadores adicionales, presentó una moción de emergencia solicitando una Orden de Restricción Temporal (TRO) luego de que la Administración Trump emitiera un memorando en la noche del sábado instruyendo a los estados a “deshacer inmediatamente” la entrega de los beneficios SNAP.

Esta decisión es provisional, mientras el tribunal con sede en Boston escuchará argumentos este lunes sobre el caso, informó la oficina del fiscal general de Nueva York en un comunicado.

La controversia se produjo luego de que el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) revirtiera su propia guía anterior en una carta nocturna, amenazando con considerar la entrega completa de los beneficios de noviembre como “no autorizada”.

Críticas de Letitia James a Trump por limitación del beneficio

Varios estados, incluyendo Nueva York, ya habían comenzado a emitir estos fondos siguiendo un memorando del USDA del viernes, que indicaba la disponibilidad inminente de la financiación completa.

“La administración Trump ha sido implacable en su esfuerzo por mantener la comida fuera de los platos de los estadounidenses, pero una vez más un tribunal ha intervenido para detenerlos”, criticó la fiscal James.

James enfatizó que esta decisión “asegura que las familias puedan conservar la asistencia alimentaria que necesitan y que los estados no serán castigados por hacer su trabajo”.

Contexto alrededor de la entrega de beneficios SNAP

La coalición de estados demandó el pasado 28 de octubre al gobierno federal por retener los beneficios de noviembre durante el cierre del gobierno.

Un tribunal federal había fallado a favor de los estados el pasado 31 de octubre, obligando al USDA a utilizar fondos de contingencia para financiar al menos parcialmente los beneficios. El 6 de noviembre, un segundo juez ordenó al USDA liberar inmediatamente los fondos completos.

Tras esto, el gobierno federal apeló las sentencias el 7 de noviembre por la noche, obteniendo una suspensión administrativa temporal de la Corte Suprema, después de que varios estados ya habían procesado los datos de beneficios.

Posteriormente, el 8 de noviembre, el USDA emitió un nuevo memo revirtiendo su comunicación previa, ordenando a los estados “deshacer inmediatamente cualquier paso dado para emitir los beneficios SNAP completos para noviembre de 2025” y amenazando con responsabilidad financiera.

