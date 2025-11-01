Nacho Casano defiende a Lupillo Rivera por su polémica con Belinda

Nacho Casano, actor argentino, apoya que Lupillo Rivera publicara detalles de su vida amorosa con personas como Belinda, a pesar de que la cantante decidió demandarlo por presunta violencia digital.

El exparticipante de La Casa de los Famosos defendió al ‘Toro del Corrido’, pues considera normal que exponga datos de sus amoríos en una biografía.

“Me parece lógico y esperable, ¿no? Es parte de su vida, total”, comentó en una reciente entrevista con la cadena Telemundo.

Además, dijo que lo que sintió Lupillo por Belinda fue tan intenso que hasta se hizo un tatuaje en su honor.

Nacho Casano afirmó que la demanda no es tan mala, debido a que es una forma de hacerle publicidad al libro ‘Tragos Amargos’.

El mensaje del artista fue analizado en programas como Hoy Día. Penélope Menchaca, por ejemplo, indicó: “Entiendo lo que está diciendo porque Nacho es escritor, y ¿qué es lo que quieres tú? Que tu libro se venda”.

Sin embargo, Clovis Nienow lo cuestionó: “Él dijo que publicidad, no es publicidad mala, ¿pero también a qué costo? Aquí hay dos partes, Belinda dice que no, Lupillo dice que sí. Yo siento que revelar algo así íntimo, aunque sea tu autobiografía, siento que ya se pierde el respeto”.

Belinda interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática contra Lupillo Rivera. Esto empezó por la divulgación de hechos pertenecientes a su esfera íntima sin su consentimiento, incluyendo afirmaciones del cantante sobre un supuesto romance que mantuvieron y la publicación de contenido en su libro autobiográfico y entrevistas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le otorgó a Belinda medidas de protección y exigió al artista evitar conductas consideradas ofensivas contra la cantante. Sus abogados señalaron que ser una figura pública no legitima la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento.

