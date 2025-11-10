Representante de Sean ‘Diddy’ Combs niega que el rapero haya bebido alcohol en prisión

Un representante del rapero Sean ‘Diddy’ Combs respondieron al reporte de que el magnate musical fue sorprendido bebiendo una cerveza casera en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey.

Un portavoz del rapero dijo a People que Combs no ha violado ninguna norma durante su tiempo en prisión. “Han circulado varios informes falsos e irresponsables sobre el Sr. Combs. No ha violado ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio”, dijo el portavoz.

En el comunicado se pide al público que le de al rapero el “beneficio de la duda” y que respeten su privacidad.

“Esta es solo su primera semana en la FCI Fort Dix y, lamentablemente, surgirán rumores durante su estancia allí. Pedimos al público y a la prensa que le concedan el beneficio de la duda, que respeten su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal y que le permitan seguir adelante en paz”, continuaba el comunicado.

De acuerdo con un reporte del portal TMZ, el magnate musical presuntamente fue sorprendido por los guardias de la prisión bebiendo una cerveza casera fabricada por Fanta, azúcar y manzanas que había dejado fermentar durante dos semanas.

El pasado 30 de octubre Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, a la prisión federal de Fort Dix en Nueva Jersey. El dueño de Bad Boy Records cumplirá su condena de 50 meses de prisión en esa correccional tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras el juicio que duró ocho semanas el jurado lo declaró inocente de los delitos de conspiración y tráfico sexual, cargos con los que se enfrentaba a la cadena perpetua. El rapero fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión. El año que ya ha pasado tras las rejas se le contará para su condena.

En una carta dirigida al juez Arun Subramanian, San ‘Diddy’ Combs se lamentó por sus acciones. “Asumo toda la responsabilidad y rendición de cuentas por mis errores del pasado. Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a quién culpar por mi situación actual más que a mí mismo. En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos. Lamento profundamente el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras ‘lo siento’ nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado”, dijo.

