Cinco presuntos miembros de MS-13 declarados culpables de asesinato en California

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) tenían como consigna cometer asesinatos para ascender dentro del grupo delictivo. Los cinco integrantes fueron declarados culpables por un jurado de provocar la muerte de seis personas en California.

El Departamento de Justicia informó que los presuntos pandilleros son culpables de un cargo de conspiración para violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, además de cargos relacionados con delitos violentos.

“Estrangularon, apuñalaron, golpearon y balearon”

“Las víctimas fueron estranguladas, baleadas, apuñaladas con cuchillos o un machete, golpeadas con un bate de béisbol y, en algunos casos, sus cuerpos fueron arrojados desde un acantilado o colina abajo en el Bosque Nacional Ángeles“, indicó DOJ en un comunicado.

El juicio en contra de los acusados duró nueve semanas y al terminar, un jurado declaró culpables a:

Walter Chávez Larín, 26 años, de Panorama City. dos cargos de homicidio por delitos violentos relacionados con crimen organizado

26 años, de Panorama City. dos cargos de homicidio por delitos violentos relacionados con crimen organizado Roberto Alejandro Corado Ortiz , 30 años, de Baldwin Park. dos cargos de homicidio por delitos violentos relacionados con crimen organizado

, 30 años, de Baldwin Park. dos cargos de homicidio por delitos violentos relacionados con crimen organizado Edwin Martínez, de 28 años , de Cypress Park. tres cargos de homicidio VICAR.

, de Cypress Park. tres cargos de homicidio VICAR. Bryan Alexander Rosales Arias , de 28 años y residente del sur de Los Ángeles, fue declarado culpable de un cargo de homicidio VICAR.

, de 28 años y residente del sur de Los Ángeles, fue declarado culpable de un cargo de homicidio VICAR. Erick Eduardo Rosales Arias, de 27 años, del sur de Los Ángeles, fue declarado culpable de un cargo de homicidio VICAR.

“La horrible violencia de este caso subraya la urgencia de destruir a la MS-13 y encarcelar a sus depravados miembros”, declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

“Bajo la presidencia de Trump, la MS-13 ya no puede sembrar el terror entre el pueblo estadounidense con impunidad: erradicaremos esta organización terrorista extranjera y haremos justicia para sus víctimas”, añadió.

El Primer Fiscal Auxiliar, Bill Essayli, agradeció al jurado por emitir los veredictos de culpabilidad contra los cinco presuntos pandilleros, “quienes participaron en actos horribles de violencia y asesinato”.

Crédito: Oscar Rivera | Archivo / EFE

Las víctimas presuntos miembros de Calle 18

Según las pruebas presentadas en el juicio, los acusados ​​asesinaron a sus víctimas, quienes eran o pretendían que eran miembros de la pandilla Calle 18, que es rival de la MS-13, o habían violado las reglas de la MS-13.

El juicio se centró en las pandillas de la MS-13 de Los Ángeles que implementaron reglas que exigían a sus miembros usar el asesinato y la violencia extrema para ascender en sus filas.

Los cargos se relacionan con asesinatos con machete, cuchillo y bate de béisbol en el Bosque Nacional Ángeles y otras zonas remotas y montañosas del condado de Los Ángeles.

Organización terrorista extranjera

“Casos como este nos recuerdan que la MS-13 ha sido designada como organización terrorista extranjera”, declaró Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

“Los acusados ​​en este caso perpetraron ataques brutales contra sus víctimas simplemente para ascender en la jerarquía de la pandilla”, agregó.

Los seis homicidios también se imputan como delitos violentos cometidos en apoyo de actividades delictivas organizadas (VICAR). Dichos cargos alegan que las víctimas fueron asesinadas “con el propósito de ingresar, mantener y ascender en la MS-13 de Los Ángeles”, indicó DOJ en el comunicado.

Cronología de los asesinatos

En junio de 2017, una víctima, que afirmaba tener un puesto de liderazgo en la MS-13 fue llevada al Bosque Nacional Ángeles, donde los acusados, entre ellos Chávez, lo apuñalaron y lo mataron a machetazos. Varios de los agresores intentaron decapitarlo sin éxito y luego abandonaron su cuerpo.

En octubre de 2017, otra víctima, presuntamente miembro de la pandilla Calle 18 fue atraído a su muerte por dos adolescentes. Fue secuestrado, estrangulado, golpeado con un bate de béisbol y apuñalado mortalmente con un cuchillo de caza. Su cuerpo fue arrojado por un precipicio en el Bosque Nacional Ángeles. Entre los agresores de esta víctima se encontraban Corado y Bryan Rosales.

AP Photo/Esteban Felix

En julio de 2018, una tercera víctima, también presuntamente miembro de la pandilla Calle 18 fue atraída a las colinas de Malibú con la excusa de fumar marihuana y beber cerveza con otras personas. Mientras la víctima se encontraba en un mirador, Corado le disparó en la nuca y Erick Rosales le disparó a la víctima antes de pasarla a otros miembros de la MS-13.

Martínez asesinó a tres víctimas: una de ellas fue abatida a tiros en diciembre de 2018 tras regresar del gimnasio, al ser confundida con un miembro de la pandilla Calle 18; otra era un asociado de la MS-13 adicto a la metanfetamina, quien fue asesinado a tiros el 13 de enero de 2019; y la tercera era un indigente que fue abatido a tiros el 14 de enero de 2019 por tener un tatuaje que se creía relacionado con la Calle 18. Chávez participó en el asesinato del 13 de enero.

“La brutalidad de estos crímenes nos recuerda crudamente la importancia de nuestra misión compartida: proteger a los habitantes de Los Ángeles de quienes buscan hacerles daño”, declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Audiencias de senetencias son en 2026

Las audiencias de sentencia ante el juez de distrito de Estados Unidos, Otis D. Wright II, están programadas para julio de 2026, momento en el que cada uno de los acusados ​​enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua en una prisión federal.

Los fiscales han obtenido hasta ahora 25 condenas en este caso. Varios otros miembros y asociados de la MS-13 serán juzgados en abril de 2026 por conspiración para delinquir y asesinatos relacionados con pandillas.

El FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles investigaron este asunto.

“Estos individuos violentos aterrorizaron a nuestras comunidades y destrozaron familias para expandir su red criminal. Gracias al incansable trabajo de nuestros aliados locales y federales, hemos hecho justicia para las familias de las víctimas y hemos responsabilizado a estos individuos por sus brutales crímenes”, declaró el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert G. Luna.

