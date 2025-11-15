Alicia Machado dice que le gustaría casarse con un viudo

Alicia Machado, actriz venezolana, contó que se siente preparada para casarse y que si se da la oportunidad, le gustaría que fuera con un viudo para no tener que lidiar con la exmujer de su próxima pareja.

“El tema de mi soltería yo siento que lo he llevado bastante bien, porque si bien yo me crié en un hogar con muchos valores en el sentido de que yo no me crié con padrastros ni de esa manera que lo respeto. Entonces, quizás tampoco nunca quise eso para ella, ¿no? Y tampoco fue necesario porque ella tiene su papá que ha estado siempre velando por ahí y la quiere y me la adora”, dijo en entrevista con Viviana Gibelli.

Pero ahora, que su hija Dinorah está grande, entiende que puede darse una oportunidad un poco más seria en su vida.

Alicia Machado habla de su vida

“Yo misma como mujer, aunque tuve una relación cuando Dinorah nació, como a los 10 meses de ella haber nacido, yo conocí a alguien que tuvimos una relación bastante larga y buena”, afirmó sobre lo bien que fue ese amorío y en el que pensaron que podían casarse. Sin embargo, no quiso hacerlo para que su hija no se encariñara con otro hombre que no fuera su papá.

La conductora de TV le dijo que estaba a tiempo de casarse y Alicia le dijo que es algo que realmente quiere hacer.

“Ya mi patrón es distinto”, indicó la Miss Universo 1996, quien indicó que se ha vuelto más dura con los hombres.

“Ya yo lo pienso diferente, que sea un hombre como yo, que piense como yo. Que sea un señor divorciado, que tenga sus hijos grandes, viudo mejor para no lidiar con sus exs”, sostuvo.

Para Alicia Machado, lo más sano es que su pareja actual no tenga relación con sus exmujeres. “Yo soy como las novelas de antes”, bromeó.

Con esto, la ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada confirmó que quiere darse una nueva oportunidad en el amor y por todo lo alto, solo falta que llegue el hombre indicado a su vida.

