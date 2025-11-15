¿Jorge Losa en un amorío con Maripily? El actor lo cuenta todo

El actor español Jorge Losa negó que Maripily Rivera y él tengan una relación, tal como ha circulado insistentemente en redes sociales.

En una declaración con varios reporteros de su país, el ex de Ferka dijo: “Ya lo desmintió ella, ya salió mi querida Maripily a decir quién fue quien pagó la cuenta de las cosas, entonces poco más que decir”.

El artista indicó que este tipo de informaciones los inventan porque resultan atractivos para la gente. “Al final, más que las palabras, lo que habla es el trabajo. Soy una persona que me la he pasado trabajando, proyecto tras proyecto, si no ha sido realities, que ya tengo año y medio que no estoy haciendo realities sino pura ficción, salí de la novela, llevo tres microseries ya. Estoy súpercontento, también he trabajado en muchas plataformas”.

En su opinión, con tantos ingresos es mentira que necesita que lo mantengan.

Jorge Losa habla de Ferka

Al exparticipante de La Casa de los Famosos México le preguntaron acerca de los comentarios de su ex pareja, Ferka, quien supuestamente había dicho que ella pagaba algunas de sus cuentas durante la relación.

El artista, ante la interrogante, se mostró tranquilo e indicó que si te dejas llevar por lo que dicen, “te la pasarías enojado todos los días”.

Al ser consultado si Ferka fue el amor de su vida, respondió: “Híjole no lo sé, de que la he amado muchísimo si lo tengo muy claro”.

Luego, explicó que va a seguir disfrutando y conociendo personas, ya que no le gusta “ponerse bloqueos”. Sin embargo, confesó que, por primera vez, no siente las mismas “ganas” de encontrar un amor nuevo inmediatamente, como le sucedía en rupturas anteriores.

