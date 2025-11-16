¿Qué pasó con Christian de la Campa en La Isla: Desafío Extremo?

El actor mexicano Christian de la Campa salió esta semana del reality show La Isla: Desafío Extremo, transmitido por la cadena Telemundo, debido a una afección en su rodilla.

Héctor Suárez Gomís, conductor de la competencia, se encargó de compartir la noticia a los jugadores y a la audiencia.

“Por indicaciones médicas y después de recibir los resultados de diferentes exámenes, Christian, no puedes continuar en la competencia por las molestias que tienes en la rodilla”, dijo el mexicano.

Luego de esto, el artista afirmó entre lágrimas que no quería salir del juego, pero entiende que no puede poner en riesgo su salud. Varios de sus compañeros del equipo Panteras se mostraron afectados con la noticia, debido al cariño que le tomaron en este tiempo.

“Siempre he visto mi paso por aquí como una estrella fugaz. Paso, dejo mi luz y quien la quiera tomar, quien se quiera quedar con eso, pues bienvenido”, le afirmó Christian de la Campa a sus compañeros.

Además, le pidió perdón a su team por no ayudarlos a salir de playa Baja.

El artista comentó después del anuncio que sabía que este momento iba a llegar. “Tuve que abandonar La Isla, es una tristeza que haya sido de la manera que fue, porque siento que podía dar más. Tenía mucho más que demostrarme a mí, principalmente, en competencias, pero bueno, con la salud no se juega, me voy contento con ver a mis Panteras tan fuertes”.

Afirmó que pese a que ya no concursará, estará apoyando a su equipo desde afuera.

Por último, dedicó unas palabras al público por todo el respaldo que le dieron mientras estuvo en el reality show que pone a prueba no solo sus condiciones físicas, sino mentales, ya que las condiciones en las que les toca convivir en ocasiones no son tan favorables.

