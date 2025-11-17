¿Cuándo es y dónde ver la preliminar del Miss Universo 2025?

Tailandia se convierte esta semana en el epicentro de la belleza con la celebración del Miss Universo 2025, concurso que ha estado marcado este año por algunas controversias, en especial por el tenso momento que la mexicana Fátima Bosch protagonizó con Nawat Itsaragrisil.

Sin embargo, pese a toda esta situación, el certamen ha avanzado sin mayores inconvenientes y se tiene previsto que el 19 de noviembre se transmita el desfile en traje típico.

Los horarios pautados son los siguientes:

Tailandia: 13:00 h (1:00 p.m.)

Estados Unidos (ET): 1:00 a.m. ET (En la madrugada del miércoles 19)

México / Colombia: 12:00 a.m. / 1:00 a.m. (En la madrugada del miércoles 19)

Argentina: 3:00 a.m. (En la madrugada del miércoles 19)

Ese mismo día se hará la preliminar del concurso, en la que las misses desfilarán en traje de baño y gala. Los horarios son los siguientes:

Tailandia: 19:00 h (7:00 p.m.)

Estados Unidos: 7:00 a.m. ET

México / Colombia: 6:00 a.m. / 7:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

La final del Miss Universo está programada para el viernes 21 de noviembre en Tailandia, aunque debido al cambio de horario, en muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos se verá en la noche del jueves 20 de noviembre.

¿Dónde ver la preliminar del Miss Universo?

Estos eventos estarán disponible vía livestream en la app de Telemundo. Además, lo transmitirán en el canal oficial de Telemundo Entretenimiento o el canal de la Organización Miss Universe.

Esta edición tiene por lema “The Power of Love” (El Poder del Amor), enfocado en la unidad, la inclusión y el impacto transformador de las mujeres.

