Ex alcalde ahora sargento drogó y abusó de un menor: acusación en Nueva Jersey

Andrew LaBruno, ex alcalde demócrata de Dumont (Nueva Jersey) y actual sargento de policía que aspiraba a un curul en la Asamblea Estatal, fue arrestado el lunes por presuntamente drogar y agredir sexualmente a una persona menor de edad que conoció en línea.

LaBruno, actual sargento de policía de Jersey City de 44 años y quien se postuló sin éxito para un puesto en la Asamblea Estatal por el Distrito 39 del condado Bergen en las recientes elecciones, supuestamente acudió el lunes al domicilio en Englewood de un menor que conoció en línea y roció una sustancia desconocida en su mano antes de colocarla sobre la boca y la nariz de la víctima, provocándole mareos, según consta en la denuncia penal, informó New York Post.

Luego LaBruno, casado y padre de dos hijos, agredió sexualmente al menor, que se encontraba indefenso debido a la sustancia, mientras la víctima estaba sola en casa, según la denuncia. Fue acusado de agresión sexual agravada y poner en peligro el bienestar de un menor.

La policía acudió al lugar tras una llamada al 911 y constató que la víctima presentaba deterioro cognitivo, según la denuncia. Las autoridades afirmaron tener pruebas suficientes para justificar la detención de LaBruno, incluyendo declaraciones que realizó en la escena del crimen, captadas por las cámaras corporales, el testimonio de la víctima y pruebas físicas corroborativas obtenidas en el lugar y de actores, según consta en la denuncia.

La víctima fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento, según la denuncia. LaBruno quedó detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado Bergen. Además fue suspendido de su empleo y sueldo, según un informe de ABC News.

La página de la campaña de LaBruno lo define como hombre de familia que nació y creció en Jersey City, donde se convirtió en policía en 2005, que ha trabajado en el servicio público durante años y fundó su propia organización benéfica, Dumont Community Group. Actualmente es sargento en la Oficina de Gestión de Emergencias. Fue elegido miembro del Concejo Municipal de Dumont en 2018 y alcalde en 2019, cargo que ejerció hasta 2023.

LaBruno fue entrevistado por NJ.com en 2020, cuando era alcalde de Dumont. En ese momento solicitó que se iniciara una investigación sobre dos profesores de la escuela secundaria local que supuestamente hicieron comentarios homófobos sobre un “profesor de gimnasia”. “Dumont es una comunidad acogedora y mi administración continuará avanzando en comités y juntas que reconocen nuestra diversidad y celebran a nuestros amigos, familiares y vecinos”, dijo el alcalde en ese momento.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

Recientemente Mark Verity, educador en Long Island (NY), fue suspendido de su trabajo tras ser presuntamente grabado admitiendo haber enviado mensajes de texto sexuales a una niña de 13 años, sin saber que en realidad era un adulto encubierto. El video fue grabado por un grupo de vigilantes que afirman estar en una misión para atrapar a depredadores sexuales de menores.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

A principios de octubre Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey. En septiembre Sandy Carazas Pinez fue condenada a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un estudiante adolescente en una escuela para niños con necesidades especiales donde ella era docente en Yonkers (NY).

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hace tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

A mediados de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas. Igualmente ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. En junio Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda