¿Puede la IA predecir los números ganadores de la lotería? Esto dicen los expertos

A medida que el bote de Mega Millions ha ascendido a $965 millones de dólares, con el próximo sorteo programado para este viernes 14 de noviembre a las 23 horas (ET), una pregunta vuelve a instalarse en la conversación pública: ¿puede la inteligencia artificial (IA) predecir los números ganadores de la lotería?

Para Tammy Carvey, una mujer de 45 años de Michigan, la respuesta parecía ser un rotundo sí. El pasado 6 de septiembre, cuando el Powerball se acercaba al récord de $2,000 millones, Carvey abrió ChatGPT, solicitó una combinación de números y los jugó. Tras revisar Google para saber si había ganado algo, descubrió que sí: $100,000. La noticia la dejó en “total incredulidad”.

2 días después, en Virginia, la historia se repitió. Carrie Edwards, una jubilada que juega la lotería solo de forma esporádica, decidió preguntarle a la IA: “Hey, ChatGPT, háblame… ¿Tienes números para mí?”. El bot respondió con otra combinación ganadora. Edwards obtuvo $150,000, un premio que estuvo a punto de ignorar por pensar que la notificación en su teléfono era una estafa.

Los casos estadounidenses no son los únicos. Este año, medios italianos informaron que 3 estudiantes universitarios de Lecce ganaron más de $50,000 utilizando un algoritmo de su creación, basado en técnicas de inteligencia artificial y análisis de patrones históricos. El éxito avivó la idea de que las máquinas pueden “descifrar” el azar.

Con la fiebre colectiva por la lotería y un bote que coquetea con los $1,000 millones, la noción de una estrategia de IA para ganar Mega Millions comenzó a expandirse rápidamente. Algunas aplicaciones como Lottery AI, gratuita en la App Store, y Lottery Picker AI, que cuesta más de $300, empezaron a capitalizar el furor prometiendo análisis avanzados y recomendaciones “inteligentes”.

Sin embargo, los especialistas matizan la narrativa.

Los expertos en IA indican que estas herramientas no te darán, como si fuera magia, la combinación ganadora del próximo sorteo. (Foto: Michael Dwyer/AP)

“El azar no se puede predecir”: expertos enfrían la ilusión

La data scientist Kate Ruksha, de Godel Technologies, sometió recientemente a prueba la idea. Le pidió a varias IA que eligieran números supuestamente “ganadores”. El resultado fue el esperado: ningún premio relevante.

“La IA no es una varita mágica, no te ayudará a ganar un jackpot. Ningún modelo, por sofisticado que sea, puede predecir una jugada verdaderamente aleatoria”, escribió Ruksha en un blog que rápidamente se volvió viral.

Otros expertos comparten su opinión. Devin O’Connor, analista de Casino.org, fue tajante: “La IA puede proporcionar información sobre ciertos eventos futuros, pero cuando se trata de sorteos aleatorios, su predicción vale lo mismo que la de cualquier persona”.

El desarrollador de software Jan Kammerath, entusiasta declarado de la inteligencia artificial, llevó el experimento aún más lejos. Invirtió $20 y utilizó 5 plataformas distintas para generar docenas de combinaciones. Compró 12 boletos basados en los números propuestos.

De todos los números seleccionados por las máquinas, solo 5 coincidieron con resultados reales, pero repartidos en boletos distintos, sin éxito económico.

“Las probabilidades variaron ligeramente a nivel estadístico, pero los resultados fueron los mismos: son simples conjeturas”, concluyó Kammerath.

Lo que la IA sí puede hacer: análisis, patrones y “números calientes”

Consultado por The Post, ChatGPT fue claro en que no puede predecir el futuro ni garantizar premios. Pero sí ofreció algo que muchos jugadores casuales valoran: contexto estadístico.

El bot explicó que, en combinaciones ganadoras pasadas, suele aparecer un equilibrio entre números pares e impares, un dato interesante para quienes buscan una guía. También propuso 3 tipos de combinaciones:

1) Números calientes: los que han aparecido con mayor frecuencia.

2) Números fríos: los que llevan tiempo sin salir y podrían “estar por salir”.

3) Selección totalmente aleatoria: para quienes buscan un giro de suerte sin patrones.

Entre las sugerencias que proporcionó para un sorteo reciente estuvieron los números 9, 28, 42, 51, 66, más el Mega Ball 19. El propio asistente advirtió que no mejora en absoluto las probabilidades reales.

Mega Millions: un juego cada vez más difícil… y más caro

Mega Millions se vende en 45 estados, además de Washington D.C. Desde su creación, 7 botes han superado los $1,000 millones de dólares. El récord absoluto fue el premio de $1,602 millones del 8 de agosto de 2023, obtenido por un comprador anónimo en Florida.

En abril de este año, el juego aumentó el costo del ticket a $5 por jugada, aunque anunció ajustes que mejoran, muy ligeramente, las posibilidades de obtener algún premio.

¿Entonces, vale la pena pedirle números a una IA?

Los expertos coinciden en algo: la IA puede entretener, analizar tendencias y ofrecer datos curiosos, pero no puede vencer al azar puro.

Aun así, las historias de Carvey y Edwards seguirán alimentando la esperanza de jugadores en todo el país.

Con casi mil millones en juego este viernes, millones de estadounidenses volverán a intentar la suerte. Y muchos, antes de marcar la tarjeta, seguramente escriban las mismas palabras: “ChatGPT, ¿tienes números para mí?”.

