Descubren a Wendy Guevara en ¿Quién es la máscara?

En el séptimo episodio de ¿Quién es la Máscara?, transmitido por Univision, revelaron a un nuevo personaje. Se trató de María Ovina, a quien le dio vida la influencer mexicana Wendy Guevara, conocida por haber ganador el reality show La Casa de los Famosos México en su primera temporada.

Luego de los respectivos combates que se dan en el show, el jurado salvó a Tropicoco y por ende le tocó al jurado dar el nombre de quien creían que estaba dentro del traje de María Ovina.

Carlos Rivera fue quien adivinó que la creadora de contenido se había sumado a esta experiencia, por lo que se convirtió así en la nueva eliminada del programa.

“Oye, eres un brujo, me pescó”, reconoció Wendy Guevara luego de que la descubrieran.

María Ovina en su presentación de la gala número 7 de ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

También bromeó sobre una oportunidad en la que Anahí dijo que tenía voz de hombre, pero también como de mujer. Además, evitaba hablarle, pues no quería que supiera su secreto.

Yadhira Carrillo, quien fue invitada, se mostró sorprendida por la habilidad del cantante mexicano para descubrir a un nuevo personaje: “Me quedé impactada, dije no puede ser, sobre todo Carlos, cómo le atina porque esa voz no la podías adivinar, le decimos a Carlos cómo es porque supiste como supiste, pero es que tiene un feeling impresionante”.

Pero este no fue el único eliminado de la noche, ya que también descubrieron al actor Rodrigo Murray detrás del personaje de Federico García la Orca. “Gané experiencia, amigos, amigos, diversión, el haber entendido cómo es este juego. Gané un lugar en mi carrera que nunca en mi vida me imaginé hacer”, reconoció.

Federico García la Orca en el show ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

El artista indicó que el concurso fue una aventura que disfrutó al máximo, sobre todo porque lo confundían con otros famosos con mucho talento.

