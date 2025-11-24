Palestina denuncia irregularidades en votación del Miss Universo 2025

Nadeen Ayoub, quien hizo historia en el Miss Universo, al ser la primera representante de Palestina que participa en el concurso de belleza, denunció presuntas irregularidades que ocurrieron en el certamen de belleza celebrado en Tailandia.

Con un contundente video, la modelo cuestionó a la organización por el sistema de votación en la categoría ‘Most Beautiful People’, en la que asegura recibió mucho apoyo, pero al final no se reflejó.

“He superado como 100, 200 mensajes de personas diciendo que la votación no funciona, que intentaron votar”, dijo.

Luego de esto, aseguró que uno de sus sueños era participar en el concurso de belleza porque creía que era la plataforma ideal para hablar de temas importantes, pero en especial para empoderar a las mujeres.

Sin embargo, comentó que vio muchas cosas que le parecen injustas, como por ejemplo faltas de respeto que asegura vivieron muchas de sus compañeras.

En el reclamo, la palestina indicó: “Ya gané el premio más grande, que es el corazón de la gente y el amor por Palestina, pero no podemos permanecer en silencio en tiempos de injusticia, ni por los demás ni por nosotros mismos. Quiero dejar claro que esto no se trata de las otras concursantes. Se trata de cuestionar la injusticia y el sistema. Incluso en los concursos de belleza, nosotras las palestinas tenemos que defendernos“.

Esta nueva denuncia ha aumentado las dudas sobre lo que ocurrió en esta edición del certamen, en la que ha habido reclamos por el triunfo de Fátima Bosch, representante de México.

Ante todas las críticas, Raúl Rocha, presidente de la organización, publicó un mensaje en Instagram en el que indicó: “Cuando los resultados (solo en México) callan bocas aunque les duela, porque lamentablemente utilizan a la envidia como combustible para que funcione su motor de vida y pido a Dios por todos los que sufren por el éxito de los demás, soporten que vamos empezando y todavía falta un año de trabajo y resultados y a Miss Universe nadie ni nada lo para, hemos rebasado todos los récords de la historia y mañana los compartiremos oficialmente, gracias a todos los que creen en nosotros y nos apoyan alrededor de los 133 países donde tenemos presencia y sin distinción, deseamos bendiciones a todos”.

