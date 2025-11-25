Allan Saint-Maximin sobre su papel en el América: “No estoy en mi mejor versión”

El desempeño del futbolista francés Allan Saint-Maximin con las Águilas del Club América se ha convertido en uno de los temas más vigilados a lo largo de este torneo Apertura 2025 de la Liga MX; esto debido a que se tenía una alta expectativa sobre su trabajo dentro del cuadro de Coapa para ayudarlos a ganar un nuevo título de campeón.

Ante este hecho el delantero galo decidió ofrecer una entrevista para TUDN en la que aseguró que él considera que sigue en medio de un proceso de adaptación al balompié del país y esto no le ha permitido poder explotar todas sus habilidades.

En sus palabras sostuvo que a pesar de no estar en su mejor nivel competitivo sigue haciendo todo lo necesario en los entrenamientos y en cada partido para poder ayudar al resto de sus compañeros en alcanzar las victorias.

Antonio Carlos Santos elogia la entrega de Allan Saint-Maximin. Crédito: Cristian Hernandez | Imago7

“No es mí mejor versión para ser totalmente honesto contigo, pero estoy trabajando en ello. El primer año siempre es difícil cuando llegas a tu nuevo equipo, es un fútbol diferente, las canchas no son excelentes en México, tenemos que ser honestos con esto, la mayoría de las canchas en todos los equipos donde hemos jugado, incluso en casa, no son muy buenas, pero tenemos que adaptarnos”, expresó.

Saint-Maximin también explicó que el aspecto físico ha jugado un papel clave, sobre todo por la altura y las condiciones del país, elementos a los que no estaba acostumbrado en su país natal y ha afectado su rendimiento.

“Tenemos que luchar, y estoy seguro de que, si sigo mejorando mi estado físico, porque empiezo a sentirme mucho mejor ya que al principio con la altitud fue muy, muy duro, y no fue fácil.. y la gente necesita entender esto porque mi cuerpo no se sentía bien, y siempre estuve muy cerca de llevar mi cuerpo al límite…pero creo que las cosas mejorarán un poco y podré, día a día y partido a partido, mostrar lo mejor de mí”, sostuvo.

Pese a las dificultades, el francés ha tenido actividad constante en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX al sumar un total de 12 encuentros con la camiseta azulcrema, en los que ha marcado tres goles y colaborado con dos asistencias. Ahora, en plena liguilla, su objetivo es aumentar ese aporte.

Allan Saint-Maximin disfruta jugar en la Liga MX. Crédito: Imago7

Antes del choque de Cuartos de Final entre América y Monterrey, el extremo fue cuestionado sobre su relación con algunas figuras de Rayados. Aunque reconoció el talento de sus rivales, aclaró que no mantiene un vínculo cercano con la mayoría.

“Conozco a Martial, por supuesto, muy buenos chicos y un jugador increíble. A Ramos no lo conozco, pero todos conocen la calidad de este jugador, no es posible no conocerlo especialmente por lo que hizo en el Real Madrid. A Canales, realmente no lo conozco, pero todos son muy buenos jugadores. Y, para ser honesto, realmente no me importa nada de eso. Lo más importante es que siempre intento dar lo mejor de mí por el equipo, siempre intento luchar, incluso si a veces algunos partidos son difíciles, no son fáciles de ganar”, concluyó Saint-Maximin.

El duelo de ida entre azulcremas y albiazules está programado para el miércoles 26 de noviembre en el estadio BBVA, mientras que la vuelta se disputará el 29 en el estadio Ciudad de los Deportes.

