De $1,000 a solo $560: Amazon remata laptop gaming por Black Friday 

Las ofertas del Black Friday siguen acelerándose, y Amazon acaba de lanzar una de las rebajas más agresivas en portátiles de esta temporada. Entre cientos de descuentos, una laptop gaming que normalmente ronda los $1,000 ha caído hasta los $560, convirtiéndose en una de las gangas más llamativas del fin de semana.

La promoción aplica al modelo Nimo N173B, una laptop de gran tamaño pensada para tareas exigentes, juegos ligeros y multitarea diaria. Con un recorte que supera el 40%, la oferta ha llamado la atención de quienes buscan potencia sin tener que pagar precios premium.

Una rebaja destacada en pleno Black Friday

Según la oferta publicada por Amazon, esta laptop gaming, valorada regularmente en $999, se encuentra temporalmente a $560, una reducción considerable para un equipo con especificaciones avanzadas. Aunque la marca no es tan reconocida como otras del sector, el hardware interno es el que ha comenzado a atraer compradores.

Este producto cuenta con 16 GB de RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento en unidad sólida Crédito: Captura web de Amazon

El equipo integra un procesador AMD Ryzen 5 6600H de seis núcleos, acompañado por 16 GB de RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento en unidad sólida. En conjunto, estas características permiten ejecutar software pesado, navegar con varias pestañas abiertas y manejar juegos de nivel medio sin problemas de rendimiento.

Uno de sus principales atractivos es la enorme pantalla FHD IPS de 17,3 pulgadas, un tamaño difícil de encontrar en rangos de precio similares. Este formato beneficia tanto a estudiantes y trabajadores como a usuarios que desean una experiencia de entretenimiento más amplia e inmersiva.

Características que destacan entre los compradores

De acuerdo con la información publicada en Amazon, la Nimo N173B ofrece una combinación de velocidad, buena construcción y espacio generoso en pantalla que la vuelve atractiva para múltiples perfiles de usuario. Entre las reseñas destacadas, varios compradores subrayan que el equipo “maneja sin esfuerzo la multitarea diaria” y que la calidad de la pantalla es especialmente vibrante y nítida.

A diferencia de otros portátiles económicos, este modelo integra una variedad amplia de puertos: tres USB-A, dos USB-C, un HDMI, lector de tarjetas miniSD, entrada de audio y candado Kensington. Gracias a esto, es posible conectar desde micrófonos y discos externos hasta periféricos de gaming.

En cuanto a autonomía, la laptop ofrece hasta seis horas por carga, desempeño adecuado para desplazamientos, sesiones de estudio o trabajo móvil.

Dimensiones y especificaciones técnicas

El modelo mide 15.6 pulgadas de largo, 9.9 pulgadas de ancho y solo 0.7 pulgadas de grosor, un perfil delgado para una laptop de 17,3 pulgadas. Su peso y diseño permiten transportarla con relativa comodidad pese a su gran pantalla.

Las especificaciones más relevantes incluyen:

Procesador AMD Ryzen 5 6600H

16 GB RAM DDR5

1 TB SSD

Pantalla FHD IPS de 17.3”

Puertos múltiples para uso académico, profesional o recreativo

Una oportunidad temporal para actualizar equipo

Con su combinación de potencia, almacenamiento amplio y pantalla grande, la Nimo N173B se posiciona como una de las rebajas más sólidas del Black Friday. Si bien la promoción está disponible solo por tiempo limitado, el descuento, de $1,000 a $560, puede hacer que este modelo se agote rápidamente.

