Ariana Grande hace “amable recordatorio” sobre las críticas a su apariencia: “Es difícil”
Ariana Grande recordó una entrevista de 2024 en la que habló sobre cómo lidia con las constantes críticas a su apariencia
La cantante y actriz Ariana Grande recordó a su público cómo le afectan las constantes críticas sobre su aspecto físico que ha recibido últimamente. Grande, quien interpreta a Glinda en ‘Wicked: For Good’, publicó recientemente un extracto de una entrevista concedida el año pasado en la que habló sobre este tema.
En diciembre de 2024 Ariana Grande concedió una entrevista a la periodista Salima Jeanne Poumbga para NBC News. En esa conversación la artista habló sobre las críticas que recibe y el 29 de noviembre la artista publicó un extracto de la entrevista como un “amable recordatorio” para sus seguidores.
La artista aseguró que ha estado bajo constante escrutinio público desde su adolescencia. “He estado haciendo esto en público, siendo un espécimen en una placa de Petri, prácticamente desde que tenía 16 o 17 años. He escuchado todo. He escuchado todas las versiones de lo que está mal conmigo. Y después, cuando lo solucionas, vuelven a decir que está mal por otros motivos”, afirmó la intérprete.
Grande señaló lo complejo de lidiar con este tipo de comentarios. “Es difícil protegerte de ese ruido y creo que es algo incómodo sin importar en qué escala lo experimentes”, dijo Ariana.
“Tengo mucha suerte de contar con el sistema de apoyo que tengo, que me permite saber y confiar en que soy hermosa. Pero sí conozco la presión de ese ruido. Ha sido una constante en mi vida desde los 17 años y ya no le doy la bienvenida. No está invitado”.
Ariana Grande compartió esta entrevista del año pasado en medio de su gira de prensa por ‘Wicked: For Good’, la secuela de ‘Wicked’ estrenada el año pasado. Desde que comenzó su trabajo como coprotagonista de Wicked, la cantante ha sido víctima de constantes señalamientos y crueles críticas por su cambio físico.
Debido a que está en el mundo del entretenimiento desde temprana edad, Ariana Grande encontró la manera de protegerse de los malos comentarios y evitar que le afecten, reconociendo la importancia de su red de apoyo.
“Creo que esa comodidad que la gente tiene para hacer comentarios es realmente peligrosa”, advirtió la estrella pop.
