Ariana Grande confiesa que la fama le dejó “traumas” y revela cómo sanó su relación con la música

La cantante y actriz Ariana Grande confesó las consecuencias que le ha dejado la constante exposición mediática y reveló que la fama le ha dejado “traumas” que le ha impedido disfrutar de su trabajo.

En una conversación con la actriz Nicole Kidman para la revista Interview, la estrella de Wicked explicó cómo mejoró su relación con la música mientras trabajaba en su nueva gira ‘Eternal Sunshine’ y descubrió cómo dejar a un lado.

“Pasé mucho tiempo rehaciendo mi sistema a la hora de hacer música. Con ‘Eternal Sunshine’, fue una experiencia muy diferente para mí. Creo que el tiempo que pasé alejada de ella me ayudó a recuperar ciertas partes de ella y a poner ciertos sentimientos que quizá pertenecían a mi relación con la fama, o las cosas que conlleva ser artista, en una caja en otro lugar, y a decir: ‘Vale. No tengo que desprenderme de esto que me encanta. Puedo poner esas cosas aquí y no perder de vista mis dones’.

La artista también aseguró que mientras interpretaba el papel de Glinda en las dos películas de ‘Wicked’ tuvo la oportunidad de sanar su relación con la música. Además, aseguró que está superando algunos traumas del pasado que le dejó la fama.

“Así que he estado dando pequeños pasos para sanar mi relación con la música y las giras, y creo que el tiempo que pasé con Glinda y con la actuación me ayudaron mucho a coger fuerzas para poder hacerlo. No puedo expresar lo agradecida que am. Creo que antes me guardaba algunos traumas, y siento que se están disipando. Y eso es algo extraordinariamente hermoso“.

Una situación que pudo afectar la relación de Ariana Grande con las giras fue el atentado en Manchester, donde una persona detonó un explosivo al finalizar un concierto de la artista en 2017, dejando un saldo de 22 personas fallecidas y al menos 1000 heridos.

Tras las dificultades que ha enfrentado con la música y las giras, Ariana Grande anunció su tour ‘Eternal Sunshine’, que llevará a varios escenarios el próximo año, y dijo que será su “último gran espectáculo” antes de retirarse indefinidamente de las giras.

“Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo», dijo a Amy Poehler, según Los Angeles Times.

“Así que voy a darlo todo y va a ser precioso, y creo que por eso lo hago, porque es como un último gran espectáculo”, agregó

