Cómo desgranar una granada en 5 sencillos pasos: ¡Rápido y limpio!

La granada es una fruta sumamente valiosa, destacando por su riqueza en antioxidantes y su importante aporte de fibra para la salud intestinal. Además, es una excelente fuente de Vitamina C y Vitamina K. No obstante, a pesar de sus innegables beneficios, la tarea de desgranarla suele considerarse un proceso algo engorroso. Traemos una forma de desgranarla fácilmente.

El reconocido Chef con Botas, describe un método de rápido y seguro para desgranarlo de la forma más precisa de aprovechar la estructura natural de la fruta para liberar esos deliciosos y nutritivos arilos.

Con este método queda atrás el mito de que es una tarea difícil.A continuación el paso a paso, tal como lo has descrito en el vídeo:

Corte de la corona: Para empezar, haz cuatro cortes superficiales en la cabeza de la granada (la parte de la corona). También se puede hacer un corte alrededor de la corona, en forma circular.

Retira la tapa superior: Una vez hechos los cortes, quita la tapita sobrante con cuidado.

Esto te revelará la estructura interna y las membranas blancas que dividen la fruta. Cortes verticales : Ahora, vas a buscar las membranas blancas de la fruta.

Estas membranas te van a guiar para cortar en vertical la cáscara, siguiendo la línea de la división natural de los gajos.

Haz tantos cortes verticales como membranas divisorias encuentres. Recuerda: solo corta la cáscara, no el interior de los granos. Abre la fruta: Simplemente, ve abriendo los gajos con la mano, siguiendo las líneas de los cortes que acabas de hacer.

La granada se abrirá como una "flor". Desgrana: Una vez abiertos todos los gajos, los arilos (granitos) estarán fácilmente accesibles.

Sepáralos en un tazón.

