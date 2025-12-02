Powerball sube a $775 millones: qué pasó en el último sorteo y cuánto dinero recibiría el eventual ganador

El premio mayor de Powerball volvió a crecer y alcanzó los $775 millones de dólares, después de que ningún boleto acertara los seis números del sorteo del lunes. La siguiente oportunidad para llevarse este acumulado histórico será el miércoles 3 de diciembre, cuando millones de jugadores en todo Estados Unidos vuelvan a probar suerte.

El bote actual es ya el tercer más grande de Powerball en 2025, un año que ha visto varios premios gigantes y que continúa despertando el interés, y la imaginación, de quienes sueñan con un cambio radical de vida.

Los números sorteados fueron: 5, 18, 26, 47, 59 y la Powerball roja: 1, con un Power Play de 3x.

Ningún jugador logró acertar la combinación completa, condición indispensable para llevarse el acumulado multimillonario.

Tampoco hubo ganadores del premio de $2 millones, que se obtiene al acertar las 5 bolas blancas más el Power Play. No obstante, 3 boletos vendidos en California, Georgia e Illinois acertaron las 5 bolas blancas y ganaron $1 millón cada uno.

Un año de premios gigantes

El 2025 ha sido especialmente dinámico para Powerball.

El 6 de septiembre, 2 boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron cerca de $1,800 millones, el segundo premio más alto en la historia del juego.

Otros ganadores importantes este año incluyen:

* 31 de mayo: un jugador en California ganó $205 millones.

* 26 de abril: un participante de Kentucky obtuvo $168 millones.

* 29 de marzo: un jugador en Anaheim, California, se llevó $526.5 millones.

* 18 de enero: otro boleto acertó y ganó $331 millones.

Este patrón de premios elevados ha mantenido el interés de los jugadores, incluso frente a las remotas probabilidades de ganar.

Powerball ha repartido varios premios millonarios en lo que va de 2025. (Foto: Jeff Chiu/AP)

Cómo se juega Powerball

Participar es sencillo:

Se eligen 5 números del 1 al 59.

Se escoge un número adicional, la Powerball, del 1 al 26.

El jugador puede seleccionar los números manualmente o dejar que la máquina los genere al azar.

Existen 9 maneras de ganar, desde acertar solo la Powerball hasta acertar los 6 números. Sin embargo, llevarse el acumulado requiere acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Las probabilidades de lograrlo son de 1 entre 292.2 millones, una cifra que refleja por qué los acumulados alcanzan montos tan elevados.

Qué pasa si alguien gana el miércoles

Si surge un ganador en el próximo sorteo, podrá elegir entre 2 modalidades:

1) Pago único

El ganador puede reclamar un pago en efectivo inmediato de $362.5 millones. Sin embargo, ese monto está sujeto a impuestos federales y estatales. La retención federal obligatoria del 24% reduciría la cifra a aproximadamente $275.5 millones.

Después de aplicar la tasa marginal federal de hasta 37%, el premio real podría quedar en alrededor de $228.4 millones.

Además, dependiendo del estado de residencia del ganador, podrían aplicarse impuestos adicionales.

Por ejemplo:

* Nueva York grava las ganancias de lotería hasta con un 10.9%.

* California, Texas y Florida no aplican impuestos estatales a estos premios.

2) Pago anual

Otra opción es recibir el premio como una anualidad de 30 pagos graduados durante 29 años, con un monto total de $775 millones.

Los pagos anuales serían de aproximadamente $25.8 millones antes de impuestos. Tras aplicar la tasa federal marginal del 37%, quedarían en cerca de $16.3 millones por año.

Para algunos jugadores, esta modalidad ofrece estabilidad a largo plazo; para otros, la suma global resulta más atractiva.

Un premio enorme… pero difícil de ganar

Powerball sigue siendo uno de los juegos más populares del país, pese a las probabilidades que están entre las más bajas del mundo de la lotería: 1 entre 292.2 millones, una posibilidad incluso menor que las probabilidades de Mega Millions (1 entre 290.4 millones).

Aun así, el creciente acumulado de $775 millones seguramente atraerá nuevas apuestas en todo EE.UU. esta semana.

El miércoles, un nuevo jugador podría convertirse en millonario… o el premio podría seguir creciendo y romper otro récord en 2025.

Sigue leyendo:

* Powerball sube a $740 millones: así serán los próximos sorteos y cuánto podrías ganar

* El premio mayor de Powerball sube a $719 millones

* Boleto de Powerball ganador de $50,000 expirará pronto si no se cobra