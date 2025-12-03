Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela que creció con TDAH: “Fue una situación muy difícil para mí”

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, reveló que cuando era niña fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición con la que tuvo que lidiar hasta su adultez y aprendiendo a vivir con ella.

A través de un video oficial de la organización Miss Universo, Bosch explicó cómo fue crecer como una niña neurodivergente y las dificultades con las que tuvo que lidiar.

“Cuando yo estaba chica y estaba en primaria las maestras me mandaban a darle que si el papel de baño casi casi a la directora y me traían en friega todo el día para que agotara mi energía, y cosas muy chistosas. Esa es la historia chistosa que yo me cuento porque la realidad es que fue una situación muy difícil para mí”, dijo la ganadora del título de reina de belleza universal.

La modelo explicó que así como ella, muchos niños crecen bajo un sistema educativo que no está adaptado a las personas con necesidades especiales. De hecho, Fátima Bosch creció pensando que no podría afrontar cada etapa de su vida académica.

“Tristemente a los niños que nacen con una condición neurodivergente la escuela no los apoya y no pone los sistemas necesarios para poder desarrollar las habilidades que estos niños tienen, entonces creces pensando que eres un inútil, que eres insuficiente. Todas las noches llegaba a mi casa y lloraba porque una niña de ocho años pensaba que si no podía con la primaria no iba a poder con la secundaria y cómo iba a poder con la prepa, menos la universidad”, dijo Bosch en el video.

El TDAH es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Americana.

Bosch se demostró a sí misma y a otros que estaban equivocados. Logró ingresar a la universidad y graduarse como Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda. “Elegí creer en mí aunque nadie más lo hacía”, enfatizó.

Es por eso que tras convertirse en Miss Universo planea usar esta plataforma para ser un ejemplo a seguir para las personas que se identifican con ella. “Por eso hoy mi misión es clara: convertirme en ese modelo a seguir, no solo para las personas que se identifican conmigo, sino para todos aquellos que en algún punto sintieron que su autenticidad era mucho o era poco”, señaló la cuarta Miss Universo mexicana.

El triunfo de Fátima Bosch ha sido blanco de señalamientos de fraude hacia la organización Miss Universo. Varias misses hicieron decenas de pronunciamientos por el manejo de Miss Universo durante el certamen.

