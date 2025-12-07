Alicia Machado: así celebró su cumpleaños en Madrid la actriz venezolana

Alicia Machado, actriz venezolana, celebró en Madrid su cumpleaños, rodeada de seres queridos. La artista viajó a España hace unos días para cumplir con varios compromisos profesionales y explicó que festejó su natalicio con personas muy especiales en su vida.

“¡Inmensamente feliz y agradecida con todos ustedes por tanto apoyo, cariño incondicional y amistad que hoy me acompañan! Mi cumpleaños es mi cumpleaños. ¡Me siento realizada, con el alma en paz de sentir que sigo haciendo lo correcto en cada aspecto de mi vida!”, escribió la Miss Universo 1996.

Además de esto, recordó que la edad es solo un número y que se siente satisfecha con la mujer en la que se ha convertido.

“Que los años son escalones que te llevan a tu mejor versión si te lo propones. ¡La distancia y el tiempo nos fortalecen para volver a reunirnos con quienes nunca nos dejan solos! ¡Celebro un año más de vida y solo deseo salud y bienestar en cada segundo que Dios me regale! ¡Gracias a mis amigos, a mis familiares y a mis guerreros y fans que me llevan de la mano ayer hoy y siempre! ¡Happy birthday 🎉🎊🎂 To Me!”, comentó.

En otra publicación que hizo, recordó un musical de cuando participó en el Miss Venezuela 1995, concurso que ganó a pesar de que no era la gran favorita.

En el video, mostró el baile que hizo en ese momento y causó muchas reacciones entre sus usuarios.

Algunos de los que le escribieron fueron: “And Miss Venezuela, Alicia Machado. La pose original en traje de baño Miss Universo 1996”, “Feliz cumpleaños a la mujer más deslumbrante de Latinoamérica y a la maravillosa creación de Dios. Te deseo mucha salud, paz y prosperidad en esta nueva etapa de tu vida. Que tus metas, progreso y deseos de cumpleaños se conviertan en resultados alcanzables. Te quiero mucho”, “Súper empoderada como siempre“.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado cuestiona por qué solo ella habla de su romance con Ricardo Arjona

· Alicia Machado dice el temor más grande que ha tenido como mujer

· Alicia Machado habla de su retiro de los realities