Ariana Grande recuerda a su exnovio Mac Miller a siete años de su muerte

La cantante y actriz Ariana Grande hizo un inusual comentario sobre su exnovio, el cantante Mac Miller quien falleció hace siete años debido a una sobredosis accidental.

Durante una clase magistral en la Universidad Chapman, la estrella de ‘Wicked’ habló sobre cómo Mac Miller la alentó a “encontrar su sonido” probando un estilo diferente de musica pop con influencia de R&B para su álbum debut Yours Truly en 2013.

Enn una conversación con The Hollywood Reporter para el podcast Awards Chatter del medio Ariana Grande se mostró agradecida con Miller por animarla a “ser valiente”. Mac Miller colaboró en el sencillo revelación de la cantante, “The Way”, incluido en su álbum debut Yours Truly

“Eso también es parte de la razón por la que estaba tan ansiosa de pedirle [a Miller] que fuera parte de esto”, dijo Grande en la conversación. “No solo porque era perfecto para la canción, sino que también sentí que debía agradecerle por encontrar mi sonido”, dijo la artista.

Mac Miller y Ariana Grande trabajaron juntos también en su sencillo de 2016 “My Favorite Part” y en un remix de su canción “Into You”, que también se lanzó en 2016.

Ariana Grande y Mac Miller hicieron pública su relación en septiembre de 2016. Tuvieron una relación de casi dos años. Mac Miller le brindó a Ariana Grande un apoyo fundamental luego del atentado terrorista en el concierto de la artista en Manchester en 2017, donde murieron 22 personas.

La pareja decidió separarse en mayo de 2018. Meses después de la ruptura, se supo que Miller había fallecido por una sobredosis accidental a los 26 años.

La muerte de Mac Miller conmocionó a la industria musical. Tras conocerse su fallecimiento, Ariana Grande le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Te adoré desde el día que te conocí a los 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. De verdad que no lo puedo asimilar. Hablamos de esto. Tantas veces. Estoy tan enojada, tan triste, no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amiga. Durante tanto tiempo. Por encima de todo. Lamento mucho no haber podido curar ni aliviar tu dolor. De verdad lo deseaba. Un alma tan bondadosa y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien. Descansa”, escribió.

