El hombre que se abalanzó sobre Ariana Grande fue expulsado de un concierto de Lady Gaga

El influencer Johnson We fue expulsado del concierto de Lady Gaga en Brisbane, luego de que se abalanzó sobre la cantante Ariana Grande en el estreno de ‘Wicked For Good’ en Singapur hace varios días.

Johnson We es conocido por irrumpir en en conciertos y abalanzarse sobre los artistas en eventos públicos. Por esta razón, el equipo de seguridad del concierto tenía fotografías de su rostro con instrucciones de impedir su ingreso.

We logró entrar al concierto cubriendo su identidad con una gorra y un bigote falso, burlando la seguridad. Sin embargo, los guardias se percataron de su presencia gracias a que varios fans de la artista lo reconocieron e informaron a seguridad. ‘Pijama Man’ como también es conocido fue expulsado del recinto.

The individual who grabbed Ariana Grande at the ‘Wicked For Good’ Singapore premiere was kicked out of Lady Gaga’s Brisbane show despite attempting to disguise themselves. pic.twitter.com/4kHlWBkrnv — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 9, 2025

Los fans de Lady Gaga abucheaban a Johnson We mientras el equipo de seguridad le retiraba la peluca, los lentes y el brazalete de seguridad para luego escoltarlo fuera del estadio.

“Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome”, dijo en una publicación en Instagram.

We recientemente se volvió viral al burlar la seguridad de la premiere de ‘Wicked For Good’ en Singapur. La figura de internet aguardó hasta que la protagonista de la cinta Ariana Grande se acercara para burlar la seguridad y saltar hacia Ariana Grande. El hombre se abalanzó sobre la artista y rápidamente el equipo de seguridad y su coprotagonista Cynthia Erivo apartaron al hombre. We fue escoltado fuera del recinto pero a diferencia de otros momentos en los que ha hecho lo mismo, esta vez enfrentó cargos penales.

El influencer fue sentenciado a nueve días de prisión tras ser acusado de “perturbar el orden público”. El juez justificó su decisión debido al patrón de comportamiento del influencer y que con su sentencia era necesario “enviar una señal” a otras personas que pudieran intentar conductas similares en eventos públicos.

La Autoridad de Inmigración y Control Fronterizo Wen fue deportado de Singapur el 23 de noviembre y prohibido de volver a ingresar.

