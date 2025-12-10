Brian Romero inicia la contienda para ser asambleísta por el Distrito 34 de Queens

El 2025 todavía no termina pero el ruedo político que se avista para las elecciones estatales del 2026 en Nueva York sigue ampliándose con más candidatos de origen latino. Y esta vez Brian Romero, un joven líder comunitario, quien en los últimos años se desempeñó como jefe de gabinete de la actual asambleísta Jessica González-Rojas, competirá por la curul del Distrito 34 de Queens que la política dejará, en la búsqueda de una silla en el Senado.

El aspirante a convertirse en uno de los 150 legisladores de la Asamblea que comenzará a legislar en enero del 2027, defiende su intención de llegar a Albany para ser un defensor de la clase trabajadora, las comunidades inmigrantes y LGBTQ y ser una voz de la multiculturalidad que hay en el Distrito 34 que comprende barrios como Jackson Heights, East Elmhurst, Woodside, y partes de Astoria y Corona.

“Me postulo para la Asamblea porque los residentes de este distrito merecen no solo sobrevivir, sino prosperar. Y en un momento en el que la ciudad de Nueva York ha demostrado al mundo lo que es posible cuando los trabajadores se organizan por un futuro mejor, debemos honrar ese impulso llevando la lucha a Albany”, aseguró el candidato a suceder a Jessica González-Rojas.

De llegar a Albany, Romero, de origen colombiano, sería una pieza clave para que la agenda de asequibilidad propuesta por el alcalde electo, Zohran Mamdani, vea la luz, ya que comparte la visión de Ciudad del próximo burgomaestre de la Gran Manzana.

“Como su Asambleísta, trabajaré para aprobar el cuidado infantil universal, enfrentar a ICE, establecer impuestos justos para los más ricos, garantizar un sistema de buses ágil y gratuito, abogar por un sistema de salud universal, entre otras prioridades”, recalcó el aspirante a Asambleísta durante el evento de lanzamiento de su campaña, donde estuvo acompañado de otros líderes políticos de Queens como Jessica González-Rojas y la también asambleísta Catalina Cruz, la primera colombiana en llegar a una posición política en la historia de Nueva York. “Me postulo por cada persona de este distrito para que sepan que contarán con un defensor firme en Albany”.

El aspirante a legislador también cuenta con el respaldo del asambleísta Tony Simone, el exconcejal Danny Dromm, los concejales Sandy Nurse y Justin Sánchez y la presidenta de la Asociación de Inquilinos de Woodside Houses de NYCHA, Tammy Reyes.

“Brian es exactamente el tipo de líder que nuestra comunidad merece. Es un defensor incansable, un activista comprometido, un vecino ejemplar y un gran amigo. En Albany, hemos logrado avances concretos para las familias trabajadoras, desde ampliar el acceso a comidas escolares hasta fortalecer el apoyo a nuestras comunidades inmigrantes”, aseguró la asambleísta Jessica González-Rojas, quien aspira a que su antiguo jefe de equipo conquiste a los votantes.

El candidato a la Asamblea Brian Romero en el evento de lanzamiento en el Bar Hombres de Jackson Heights. Foto Cortesía Campaña Brian Romero

“Me honra respaldar su campaña para ocupar mi escaño en la Asamblea, y espero continuar colaborando con él como colega. Brian será un firme aliado de nuestros vecinos inmigrantes, promoverá la vivienda asequible y trabajará para garantizar que los más ricos paguen lo que les corresponde”, agregó la política de Queens. “Su liderazgo comunitario y profundo compromiso con este distrito aseguran que su campaña seguirá creciendo e inspirando”.

La Asambleísta Catalina Cruz también elogió el perfil de Romero y dijo: “Me complace y me honra respaldar a Brian en esta campaña por el Distrito 34. Representar a Jackson Heights y Corona es un trabajo exigente y gratificante, y no existe una persona con la que prefiera trabajar más que con Brian. Su compromiso con nuestra comunidad y su visión para el distrito lo convertirán en un aliado invaluable en Albany”.