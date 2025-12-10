Forbes presenta su listado de las mujeres más influyentes del mundo en 2025

En 2025, las mujeres del mundo han consolidado su influencia como una fuerza vital en la economía del mundo en aspectos fundamentales de la vida como la tecnología y la política, en una década que se considera decisiva en cuanto al empoderamiento femenino. Sin embargo, aunque las mujeres tienen un impacto sin precedentes, su acceso al poder sigue restringido.

Estas son las conclusiones de la presentación de la lista Forbes Power Women 2025, que asegura que las mujeres tienen cada vez más acceso a los sistemas que definirán la próxima década, pero todavía hay un camino por recorrer. Mientras tanto, su influencia en la tecnología, las finanzas y la política es cada vez más profunda y global en su camino a las altas esferas de poder que permanecen selectivamente protegidas.

La lista indica que las mujeres se encuentran cada vez más en el centro del capital que determina la trayectoria de la IA, gestionando las cadenas de suministro que los gobiernos compiten por asegurar y estabilizando las instituciones bajo una presión histórica.

También destaca que sus decisiones determinan qué países y corporaciones mantienen una ventaja estratégica y cuáles se quedan atrás. “Esta lista revela tanto dónde las mujeres ostentan el poder como dónde se detiene”, señala el reporte.

Las mujeres que inciden en el crecimiento de la IA

El crecimiento de la Inteligencia Artificial ha logrado el mayor desarrollo de infraestructura en la historia corporativa moderna, con más de $400,000 millones de dólares en gasto anual, principalmente a manos de las empresas tecnológicas más dominantes del S&P 500.

En esta área destaca Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, en el número 10 del ranking Forbes, ya que sus decisiones definen si las empresas de IA de vanguardia pueden cumplir las expectativas que han establecido para inversores y gobiernos.

Pero no es la única, en total hay mujeres dirigentes en el grupo de los ‘Siete Magníficos’, el puñado de gigantes tecnológicos estadounidenses que marcan la dirección del progreso tecnológico: Ruth Porat (No. 12), presidenta y directora de inversiones de Alphabet, y las directoras financieras Colette Kress de Nvidia (No. 37), Susan Li de Meta (No. 41) y Amy Hood de Microsoft (No. 16).

En conjunto, sus empresas tienen más de $8 billones de dólares en valor de mercado combinado y las decisiones que toman marcan el ritmo de la expansión de la IA, determinando la velocidad, la dirección y la estabilidad de la próxima década tecnológica a nivel mundial.

Más adelante en la lista aparece, también en el ramo de la IA, la cofundadora y presidenta de Anthropic, Daniela Amodei (No.73, recién llegada a la lista), luego que su empresa alcanzara una valoración de $183,000 millones de dólares, una de las pocas mujeres que ostentan tanto el capital fundador como la autoridad ejecutiva en una empresa de IA de vanguardia.

Finalmente, destaca Sarah Friar (No. 50), directora financiera de OpenAI.

Las mujeres y la toma de decisiones en política

En cuanto a su participación en la política, las mujeres gobiernan solo tres de las 25 principales economías del mundo, pero lideran en puntos de inflexión que determinarán el orden geopolítico.

Destacan en la lista la flamante primera ministra de Japón, un hito en ese país, Sanae Takaichi (No. 3) se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón en octubre y que tiene a responsabilidad de dirigir una economía de $4.2 billones de dólares.

Las mujeres lideran en puntos de inflexión que determinarán el orden geopolítico.

Pero en cuanto a mayores presiones estructurales, es superada en el listado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (No. 1), y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde (No. 2), quienes intentan superar las diferentes crisis que enfrenta la Unión Europea y que ponen en riesgo su futuro.

Otra de las sorpresas de la lista es la influencia de la presidente de México, Claudia Sheinbaum (No. 5), por el papel de su país en la cercana relación que tiene con la cadena de manufactura en todo Norteamérica.

Más abajo aparece Netumbo Nandi-Ndaitwah (No. 79), la primera ministra de Namibia, un país rico en minerales en una fuerte lucha por el control de esta industria.

Mujeres y finanzas

Donde las mujeres en realidad tienen un impacto importante en la economía, son las finanzas donde han logrado un tipo diferente de apalancamiento:

Jane Fraser (No. 8), directora ejecutiva y presidenta de Citi, donde consolidó su autoridad en un periodo de reestructuración y volatilidad. Tan Su Shan (No. 29) directora ejecutiva del Grupo DBS. Tarciana Medeiros (No. 18), presidenta y directora ejecutiva de Banco do Brasil, que respalda gran parte de la economía agrícola y su industria de exportación en toda América Latina.

Estos casos afectan directamente la expansión o contracción de las economías y determinan si el capital fluye o se estanca.

Otros ámbitos de influencia

En la industria, también destacan las mujeres que gestionan la infraestructura que hace funcionar a los gobiernos y también cuentan con mujeres en los cargos de mayor responsabilidad, como: Gwynne Shotwell (No. 20) de SpaceX, que mantiene un papel cada vez más influyente en la defensa y la conectividad global.

Mientras que en el rubro de la autoridad cultural aparece Kim Kardashian, recién llegada a la lista, (No. 71), luego que recaudó $225 millones en su marca de ropa Skims, con una valoración de $5,000 millones de dólares, luego que lanzó su línea NikeSKIMS con Nike, como una muestra de cómo la influencia cultural puede convertirse en una marca global.

Mismo caso de las mujeres de KPop Demon Hunters de Netflix (No. 100 de este año) gracias a su base de fans que se extiende a todo el mundo y han dominado el zeitgeist cultural en 2025, además de que han logrado controlar directamente a sus audiencias.

