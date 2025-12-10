Selena Gómez se muestra decorando su casa para Navidad

Hace unos días, la cantante y actriz Selena Gómez hizo una publicación en la que muestra cómo decoró su hogar para Navidad. En las fotos y videos se muestra a ella junto con su ahora esposo Benny Blanco.

Contrario a lo que hacen muchas otras estrellas de Hollywood, Gómez decidió decorar el pino de Navidad ella misma junto al productor musical. No contrató a una empresa especializada en diseño para que se encargara.

En la publicación, escribió: “Nuestra primera Navidad como pareja casada”.

Hay que recordar que la exestrella de Disney se casó el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California. La pareja intentó en todo momento mantener los detalles de la celebración ocultos, por seguridad de ellos y de sus más de 150 invitados.

Gómez y Blanco se conocieron en 2015 y desde ese momento tuvieron algunos proyectos musicales en conjunto, pero su relación sentimental se confirmó a finales de 2023. En diciembre de 2024 se anunció el compromiso.

Aunque en la publicación la actriz muestra una parte de su hogar, no se sabe con exactitud de cuál propiedad se trata, pues entre ambos tienen varias propiedades en Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que hace meses se informó que la pareja había pagado $35 millones de dólares por una casa en Beverly Hills, California.

Por otro lado, este año publicaron un álbum que crearon en conjunto en la casa del productor. En una entrevista que dieron para promocionar ‘I Said I Love You First’ Blanco explicó: “No íbamos a un estudio todos los días. Yo decía: ‘Oye, tengo esta cosa genial de acordes’. Entonces ella entraba. No decíamos: ‘Hoy es el estudio. Vamos a escribir esta canción y aquella'”.

