Alicia Machado habla de María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz  

Alicia Machado, actriz venezolana, reaccionó al reconocimiento que recibió la líder opositora María Corina Machado, a quien le dieron en Oslo, Noruega, el premio Nobel de la Paz 2025.

Durante una entrevista con Javier Ceriani, la Miss Universo 1996 habló de la coordinadora nacional de Vente Venezuela, a quien han distinguido por su lucha para lograr un cambio en el país sudamericano, que se ha visto inmerso en una dura crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Vamos por la paz de Venezuela. Venezuela libre”, dijo la ganadora de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos.

Además de esto, bromeó con que el apellido Machado tiene peso. “Somos bravas”, destacó.

Ceriani le preguntó si tenía algún parentesco con la dirigente política y asintió, sin dar mayores detalles del presunto vínculo.

Alicia Machado quiere un cambio en Venezuela

A mediados de octubre, la famosa habló en una entrevista con Telemundo de cómo apoya el operativo que encabezó Donald Trump en el Caribe contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Su mensaje sorprendió a muchos, debido a las fuertes diferencias que ha tenido la venezolana con el presidente estadounidense.

“Al presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo”, comentó Alicia Machado.

En su declaración también comentó: “Ojalá lo logremos, estamos confiando en él y el presidente Trump, que me conoce y sabe de mí, siempre sabe de mí, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y que los venezolanos estamos esperando con mucha esperanza”.

Con su declaración, la actriz reiteró su intención de que en Venezuela ocurra próximamente un cambio para que sus compatriotas tengan un país de calidad y millones de migrantes que se vieron obligados a irse de su tierra puedan regresar con sus familias.

