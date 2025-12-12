Emma Stone cierra la venta sde su casa recién reformada en Austin

Finalmente, la actriz Emma Stone y su esposo Dave McCary han vendido la mansión que se encargaron de reformar en Austin, Texas. Por los momentos no se ha revelado la cifra exacta por la que se cerró la venta, pero sí se sabe que inicialmente pedían $26.5 millones de dólares.

El agente de bienes raíces encargado de la venta se encargó de confirmar en redes sociales que se había vendido. Hay que recordar que en agosto de este año ya se había dicho que habían encontrado un interesado, pero al final esa transacción no se cerró.

Stone y McCary compraron esta propiedad en 2021 y la negociación la hicieron fuera del mercado de bienes raíces. La intención de la pareja era mudarse a la casa, es decir, hacer de Texas su residencia principal y por eso se encargaron de reformar el sitio en profundidad. Sin embargo, ‘The Wall Street Journal’, informó que al final decidieron quedarse en Nueva York por sus proyectos profesionales.

En el listado, el cual estuvo disponible en la página web de Moreland Properties, se resaltaba que la residencia fue “rediseñada por el galardonado estudio de arquitectura Cuppett Kilpatrick, conocido por su aprecio por los elementos clásicos y patrimoniales, el diseño de la casa refleja la naturaleza elegante de la comunidad circundante, a la vez que ofrece todo lo que un propietario moderno podría desear”.

El nuevo propietario podrá disfrutar de una casa de siete dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, el listado decía que tiene “suelos de roble y ladrillo en espiga, mármol color crema en los marcos de la chimenea y las encimeras, y complejas vidrieras emplomadas se aprecian a través de las puertas arqueadas, dotando a cada espacio de una sensación de gracia y elegancia”.

Inicialmente, la casa entró al mercado en mayo de este año y después de casi venderla, la propiedad regresó al mercado en octubre por $23.5 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Piden $44 millones de dólares por rancho donde se grabó ‘War of the Worlds’ y ‘Babylon’

• Kris Jenner no quiere rebajar el precio de su mansión en Hidden Hills

• Cara Delevingne perderá dinero con la venta de su penthouse en Nueva York