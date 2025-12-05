‘Acabo de apuñalar a mis padres’: confesión de hijo en bodega en Nueva York

Un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso.

La policía respondió a una llamada al 911 poco después de las 9 a.m. en la tienda “A & A Italian Deli & Pizza” en Hicksville Road, Bethpage, condado Nassau. No está claro qué pudo haber provocado esta tragedia familiar.

Testigos declararon a ABC News que las víctimas eran una mujer de 62 años y un hombre de 70, dueños de la bodega, que llevaba más de tres décadas en funcionamiento. Una persona dijo que el sospechoso no huyó ni opuso resistencia cuando la policía lo detuvo.

La mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos, y el hombre fue trasladado a un hospital local donde falleció posteriormente. Los nombres de los involucrados no fueron revelados públicamente.

Un testigo dijo a la policía que uno de los hijos de la pareja estaba dentro de la tienda y apuñaló a las víctimas. “Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida, y tengo 97 años”, dijo el testigo Joe Boros.

Añadió que el hijo de la pareja no mostró ninguna emoción y confesó el presunto doble crimen. “Simplemente vi al hijo salir y dijo: ‘Acabo de apuñalar a mis padres’, y eso fue todo”, relató.

“Estaba sentado allí, no corrió, no opuso resistencia, nada”, dijo otro testigo, Brandon James. “Sólo vi sus manos ensangrentadas cuando lo apresaron. Eso fue todo”. “Era una señora muy amable. Cuando me enteré de lo sucedido, empecé a llorar, porque me sentí muy mal por ellos, porque eran una familia tan dulce”, agregó.

“Eran personas muy trabajadoras, un pilar de este barrio durante tanto tiempo, es increíble creer que ya no están aquí”, dijo la clienta Diane Elder.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC) el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) en 2023. También el mes pasado Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York.

Además un joven de 17 años fue acusado de apuñalar fatalmente a su madre Julissa Serrano en el condado Atlantic de Nueva Jersey. Temprano este mes Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de dispararse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx. También ese mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey.

Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). En febrero de 2024 un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

