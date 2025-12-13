Óscar de la Hoya lanza un nuevo dardo contra Dana White y Zuffa Boxing

El icónico boxeador estadounidense y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, decidió lanzar una nueva crítica contra Dana White y Zuffa Boxing al reiterar nuevamente que está haciendo un daño enorme al pugilismo mundial al querer unificar todos los cinturones de las cuatro organizaciones que existen actualmente para tener un solo campeón y un único ranking mundial.

Estas declaraciones las realizó el dueño de Golden Boy Promotions durante su habitual Clapback Thursday, donde habló específicamente sobre la primera cartelera que realizará Zuffa Boxing de forma profesional desde su creación, siendo esta presutamente para el próximo 23 de enero, aunque todavía no hay nada oficial por parte de la isntitución; a pesar de esto De La Hoya sostuvo que será un total fracaso por lo que buscan hacer en el deporte.

“Dana White anunció que el debut de Zuffa Boxing será el 23 de enero de 2026. No tenemos idea de quién pelea, ni dónde, pero será un viernes por la noche. El presidente de TKO, Mark Shapiro, confirmó que Zuffa Boxing está completamente financiado por Arabia Saudita y que TKO no arriesga ni un solo centavo. Y su objetivo es armar una promotora con 200 peleadores. ¿Te suena familiar?”, expresó.

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

De la Hoya sostuvo que es un fiel seguidor de los deportes de combate y ante este hecho recordó a grandes nombres que ha dado la UFC como Jon Jones, Conor McGregor y Ronda Rousey; consideró que estos ya no pelean porque superaron el modelo de la empresa y es algo que podría ocurrir en Zuffa Boxing al no apostar por el desarrollo de los peleadores para convertirlos en toda unas estrellas.

“Yo sigo los deportes de combate, pero fuera de Jon Jones, Conor McGregor, Ronda Rousey o Khabib, no tengo ni put* idea de quién demonios es nadie en la UFC“, dijo De la Hoya.

“Por qué esas grandes estrellas ya no pelean? Porque superaron el modelo del UFC y piden más dinero del que la escala salarial permite. TKO no va a dejar que nadie se vuelva estrella ni que crezca al máximo. No habrá desarrollo para los peleadores de Zuffa, porque desde el primer día los van a aventar al fuego y a enfrentar rivales durísimos. Y si pierdes… No habrá construcción de campeones. Ni de carreras”, agregó.

Para finalizar, el promotor aseguró que Dana White no sabrá como manejar a 200 boxeadores y eso se convertirá en el principal problema para esta compañía; especialmente al querer eliminar por completo al Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

“¿Cómo carajos Dana va a manejar 200 boxeadores además de los 200 peleadores del UFC? En Golden Boy tenemos como 35 peleadores. Y esperamos que cada uno se vuelva campeón mundial. Calidad sobre cantidad. Conocemos la fórmula. Yo la he aplicado 25 años. Bob Arum lo ha hecho con éxito por casi 50. El boxeo ha vivido por 100 años. ¿En serio creen que Zuffa va a reinventar la rueda? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Borrando cien años de historia?”, sostuvo.

“Si firmas con TKO y Zuffa, estás entregando tus derechos. Ya lo viste en el UFC, quieren un monopolio. Y no sólo quedarías atrapado en una dictadura, sino guiado por gente que no tiene ni put* idea de boxeo. Nick dice que ya tienen ‘peleadores increíbles’ firmados con Zuffa”, manifestó.

“Pues habrá que esperar a oír esos ‘nombres grandiosos’, pero apuesto a que están mintiendo. Porque, ¿de dónde carajos van a sacar talento de élite que nadie conoce? Pero bueno, veremos cuando anuncien su función del 23 de enero. Y más les vale que sea la mejor cartelera que haya visto en toda mi carrera”, concluyó De la Hoya.

Sigue leyendo:

–Carl Froch advierte a Jake Paul sobre el riesgo que representa Anthony Joshua

–Antonio Mohamed habla sobre la opción de tener a Alexis Vega en la final

–Erling Haaland alaba la carrera de Messi y Cristiano: “Son una inspiración”