Paulinho valora el bicampeonato y apuesta por jugar con Portugal el Mundial de 2026

El delantero portugués de los Diablos Rojos del Toluca, Paulinho, no pudo esconder su emoción por haber conquistado el bicampeonato de la Liga MX en este torneo Apertura 2025 tras vencer en la tanda de penales a los Tigres de la UANL en una serie final que resultó ser bastante disputada por parte de ambas organizaciones que hicieron todo lo posible para quedarse con el trofeo.

Paulinho fue justamente el encargado de marcar el segundo gol del partido para el Toluca y así forzar al tiempo extra y posteriormente a la tanda de penales tras dejar el marcador global 2-2, siendo pieza clave y demostrando que tiene todo lo necesario para ser un referente del club.

En declaraciones ofrecidas para TUDN posterior al encuentro, el jugador reconoció que fue un partido bastante complicado para ellos, especialmente tras el gol de los Tigres que ampliaba su ventaja. Sin embargo, sostuvo que toda la plantilla se mantuvo confiada de su rendimiento y el logro que tendrían.

Paulinho. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

“Hoy fue duro, fue difícil, sabíamos que iba a ser así, sufrimos, pero hay que saber sufrir también, estamos muy felices por ellos (afición), por nosotros, nuestras familias y el club lo merece. La tanda de penales es peligroso para el corazón, pero es una locura”, expresó.

“Ya lo dije muchas veces, es distinto, jugó lesionado, seguro, dice un poco del grupo que somos nosotros que todos quiere ayudar, pero el gordo es un fenómeno el cabrón. No hablamos mucho, nos abrazamos, le agradecí por venir y le dije que esta es obra de él, le agradecimos todos por venir y vamos por el tri (campeonato)”, dijo sobre el regreso de Alexis Vega.

El delantero portugués también habló sobre el secreto de los escarlatas para poder conseguir este bicampeonato en una campaña donde se mantuvieron como uno de los principales candidatos; sostuvo que todos se apoyaron en cualquier momento y siempre respaldaron las decisiones del entrenador Antonio Mohamed.

Toluca. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

“Llegar a un país que no conozco, a una cultura completamente distinta y en tres torneos ganar dos, pero si me preguntabas hace un año y medio, te decía que sí, pero porque me queda bien decirlo. No sé, pero si ustedes viven el día a día con nosotros iban a entender muchas cosas, de verdad que el grupo es muy bueno, todos están listos para jugar, Helinho se lesionó mucho el año pasado y no le daba mucho para ayudarnos, pero siguió trabajando y hoy un golazo y una asistencia; y a Lucho también, una decisión del entrenador, hay que respetarla y estamos todos listos”, sostuvo.

Piensa en Portugal

Para finalizar, Paulinho habló sobre su ferviente deseo de poder formar parte de la selección de Portugal que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá; consideró que este título será una importante ventana para él en poder alcanzar este objetivo.

“La mejor decisión de mi vida, gracias a todos. Creo que voy a hacer todo para jugar el Mundial con mi país y si se me da para jugar un partido con Portugal en México”, concluyó.

