Hilaria Baldwin confiesa que está considerando mudarse a Los Ángeles

La familia Baldwin está en proceso de cambios. Alec e Hilaria Baldwin están considerando dejar su vida en Nueva York para mudarse a Los Ángeles. Mientras toman la decisión, intentan vender nuevamente una mansión en los Hamptons.

En una reciente entrevista que Hilaria dio a la revista ‘Gurus Magazine’, confesó: “Ya no queremos criar a nuestros hijos en los Hamptons. Estamos considerando mudarnos a Los Ángeles. Se trata de energía renovada, de un reinicio”.

Estas declaraciones llegan poco después de que ‘Page Six’ asegurara que la pareja está buscando una propiedad en Nueva Jersey.

Durante todo este año la pareja ha dado declaraciones confusas, pues en agosto de este año dijeron a ‘The New York Times’ que no querían deshacerse de la mansión en los Hamptons porque tenía un valor muy importante para la familia. Sin embargo, ahora está nuevamente disponible por $21 millones de dólares.

En su momento, el actor dijo sobre la propiedad en los Hamptons: “Cuando vi esta propiedad, nadie se mudaba al norte de Montauk Highway ni gastaba dinero. Así que cuando la compré, pensé: ‘probablemente tenga que deshacerme de ella porque fue un error’. Pero pasaron varios años y pensé: ‘Esto es genial. Me encanta porque es privado’”.

Además, en su reality show ‘The Baldwins’ disponible en Amazon Prime Video, confesaron que no estaban conformes con el dúplex en la ciudad de Nueva York que usan como su residencia principal.

Además de decir que estaban considerando mudarse a Los Ángeles, no especificó si querrán comprar una mansión, si ya tienen una o si solo alquilarán. Lo que sí es una certeza es que la nueva propiedad seguro será bastante grande y con muchos lujos para que toda la familia esté junta.

