Aaron Mercury sufre robo en México: ‘Me la hicieron, chavales’

Aaron Mercury, quien ganó esta semana la competencia Las Estrellas bailan en Hoy, denunció en su cuenta en Instagram que le rompieron uno de los vidrios de su camioneta para robarle su estéreo.

En un video que compartió el creador de contenido, se vio cómo un sujeto golpeó el vidrio de su carro y sustrajo algunos objetos.

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron”, dijo en el material en el que denunció lo ocurrido.

Luego, explicó que iba a revisar las cámaras cercanas a su casa para ver quién fue el responsable de esta situación. “Ahí lo tenemos, mi niñote. No te vas a salir con la tuya”, advirtió el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Fotografía del ratero que le estrelló el vidrio a la camioneta de Aaron Mercury (@ArnMercurio) y le robó



BRILLAARON GANADORES pic.twitter.com/Ky6OEkBgQ6 — Cultura Pop (@RCulturaPop) December 20, 2025

“Unos minutos antes vino aquí y dijo ‘voy a romper esto’, se tardó un ratote en romperlo, luego abren y se van”, contó sobre cómo le dañaron su carro.

Este hecho ocurrió poco antes de que se presentara en la final de Las estrellas bailan en hoy, competencia en donde triunfó junto a la actriz venezolana Brigitte Bozzo.

Luego de conseguir el primer lugar, Aaron Mercury dijo: “Muchísimas gracias por confiar en nosotros, tratamos de mejorar. No éramos los mejores bailarines, pero nos esforzamos cada día para avanzar, para evolucionar”.

También reconoció la buena vibra de sus compañeros y el apoyo que recibieron de la producción para que esta experiencia fuera algo inolvidable.

El joven también extendió unas palabras al público por cada voto que dieron para respaldarlos en la competencia de baile.

Aaron Mercury ha encontrado en el formato de reality show una oportunidad para mostrarse en una faceta más cercana con la audiencia, que le ha dado su cariño durante los recientes proyectos que ha hecho.

Sigue leyendo: