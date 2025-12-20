Lina Luaces habla de cómo su participación en el Miss Universo ayudó a unir a sus padres

Lina Luaces, modelo estadounidense de raíces cubanas, habló del Miss Universo y cómo su participación en el concurso reencontró a sus padres, Lorenzo Luaces y Lili Estefan.

Clarissa Molina, quien entrevistó a la joven, le dijo que ella cuando participó en Nuestra Belleza Latina logró que su familia se uniera de nuevo. “Tú lograste lo mismo con tu papá y tu mamá, ¿viste eso en Tailandia?”, le dijo la dominicana.

Ante esto, la hija de Lili Estefan le comentó: “¡Sí! ¿Viste eso en Tailandia? Yo los llamé un día y mi mamá dice: ‘Estoy aquí almorzando con tu papá y su novia y todo’. Y casi se me salen las lágrimas de felicidad… Sin yo pedirles nada… Yo creo que ellos sabían que eso me iba a dar mucha paz”.

Además de esto, comentó: “Un día yo desayuné con mi mamá, con mi papá y su novia… nosotros cuatro, y es algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi vida”.

Lina Luaces explicó que la novia de su papá es cubana, específicamente de Santiago de Cuba, y eso fue otra forma de que conectaran. “Nos sentábamos a hablar de eso, a compartir juntas. Ella me ayudó con el español”.

El participar en el Miss Universo fue una gran oportunidad para que luego de ocho años se diera esta reconciliación entre sus padres.

Clarissa Molina la felicitó por este hecho en su familia, pues sabe que es algo importante para ella y su madre, con quien comparte en el programa El Gordo y la Flaca.

En el certamen de belleza, la modelo se posicionó en el top 12. Logró mejorar la ubicación de su predecesora, Marianela Ancheta (quien llegó al Top 30 en 2024), posicionando a Cuba en un lugar más alto en su segundo año consecutivo de participación tras décadas de ausencia.

