Reto lunar: la NASA busca ideas para reciclar residuos en la Luna y ofrece $3 millones

La NASA quiere resolver un problema relacionado con su investigación lunar, antes de que se salga de control: la creciente acumulación de residuos en la superficie lunar. Por ello, anunció que, como parte de su proyecto Artemis, ofrecerá una recompensa de hasta $3 millones de dólares por soluciones innovadoras, en un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad y la autosuficiencia en futuras misiones espaciales.

Esta noticia confirma la creciente preocupación por el problema de la basura espacial, que incluso podría poner en riesgo la seguridad de la aeronáutica civil, debido a la caída de residuos desde fuera de la atmósfera terrestre al espacio donde viajan los aviones comerciales.

¿Por qué hay basura en la Luna?

El problema radica en que todos los insumos que llevan los astronautas acaban quedándose allí, lo que significa que una gran cantidad de toneladas de residuos no regresan a la Tierra: envases de comida, ropa usada, materiales de embalaje, piezas de equipo y, si en la Tierra ya es complicado reciclar, imagina lo que implica a 384,000 kilómetros de casa.

🔴La #NASA ya prepara para este viernes el lanzamiento del #DiskSat a la órbita terrestre baja. La Agencia informa que se trata de 4 naves con forma de placa y una nueva tecnología que busca reducir los costos de las misiones y ampliar el acceso al espaciopic.twitter.com/qBM8XB4Sz1 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 18, 2025

El tema de la basura espacial no solo se refiere a los residuos que pudieran generar los astronautas en sus diferentes misiones, además se encuentran los que generan las diferentes naves espaciales, y las sondas que permanecen de manera fija en el espacio.

Pero sobre todo, la enorme cantidad de residuos que permanecen flotando en la órbita terrestre, por lo que si en los próximos años la NASA planea aumentar su actividad fuera de la Tierra, el problema tiende a convertirse en una situación grave.

Pero también se trata de una gran oportunidad de reciclar cantidades espectaculares de metales y otros residuos de alto valor. Por eso, el reto del Reciclaje Lunar implica convertir esos residuos en algo útil y eliminar la dependencia de los envíos desde la Tierra.

La sustentabilidad espacial

La NASA estima que si las misiones espaciales buscan llevar al espacio una presencia humana estable más allá de la Tierra, no es viable depender de la “recogida de basura desde casa”, sino que los astronautas puedan vivir y trabajar durante largos periodos utilizando los materiales que tengan a la mano y reutilizando lo que ya trajeron. Por lo tanto, este siguiente paso está pensado en la supervivencia.

Por ello, el programa Artemis, el plan que busca volver a enviar humanos a la Luna y permanecer de manera permanente, convoca a recibir ideas que permitan a los astronautas procesar y reutilizar residuos, con complicaciones adicionales: gravedad reducida, recursos limitados y un entorno muy hostil para los humanos.

Los proyectos deben contar con propuestas para transformar los residuos en materiales aprovechables, ya sea para materiales de construcción, herramientas, repuestos o elementos útiles para la vida diaria de los astronautas.

Esto implica que cada kilo reciclado en la Luna supone un kilo menos que se debe lanzar desde la Tierra, con las reducciones de costos que esto conlleva. Además, estas propuestas serán plataformas para extender estas misiones al espacio, también a Marte, un lugar donde esta nueva forma de explorar sea todavía más definitiva.

Basura espacial orbitando alrededor de la Tierra. 📹: Technical University Braunschweig pic.twitter.com/Ai4azWoWEb — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) December 2, 2019

En esta iniciativa puede participar cualquier persona, sin importar su nacionalidad o si no participan en la industria aeroespacial. La NASA está pensando en atraer ideas y mentes curiosas. La fecha límite de presentación de proyectos, concluye el 22 de enero de 2026.

El tema de la basura espacial y el reciclaje

Sin embargo, la humanidad también seguir atendiendo las dificultades para eficientar el reciclaje de los residuos que terminan en el océano, generando grandes cantidades de plásticos flotando en el océano o en depósitos finales.

En caso de que la humanidad lograra crear un sistema de reciclaje mucho más eficiente, podría trasladarlas a zonas industriales o lugares con menos recursos.

Mientras que sobre la basura espacial, que el Informe del entorno espacial de la ESA 2025 y la oficina del Programa de Desechos Orbitales de la NASA, estiman que hay más de 130 millones de fragmentos de basura espacial orbitando alrededor de la Tierra, con una masa total que supera las 9,000 toneladas, aunque las estimaciones varían según el tamaño de los objetos considerados.

De este total, las agencias espaciales estiman que:

Objetos grandes (más de 4 pulgadas): Existen aproximadamente entre 29,000 y 40,000 objetos lo suficientemente grandes como para ser rastreados y representar un riesgo significativo de colisión

(más de 4 pulgadas): Existen aproximadamente entre 29,000 y 40,000 objetos lo suficientemente grandes como para ser rastreados y representar un riesgo significativo de colisión Fragmentos medianos (entre 0.4 y 4 pulgadas): Se calcula que hay más de 1.2 millones de estos objetos y son capaces de causar daños catastróficos si impactan un satélite activo.

(entre 0.4 y 4 pulgadas): Se calcula que hay más de 1.2 millones de estos objetos y son capaces de causar daños catastróficos si impactan un satélite activo. Partículas pequeñas (entre 0.04 y 0.4 pulgadas): La estimación supera los 130 millones de partículas en esta categoría.

Todos estos fragmentos pueden viajar a velocidades extremadamente altas (cerca de 22,400 millas por hora), con altísimos riesgos de provocar daños considerables a satélites operativos, incluyendo aquellos que proporcionan servicios esenciales como telecomunicaciones y navegación GPS.

Sigue leyendo:

– El supuesto primer delito espacial contra la astronauta Anne McClain podría desestimarse

– Aprueban nominación de Jared Isaacman, propuesto por Trump, para dirigir la NASA

– Telescopio James Webb encuentra lo que podría ser la supernova más antigua jamás registrada