Florinda Meza publica foto del elenco del Chavo del 8 para dar mensaje de Navidad

La actriz mexicana Florinda Meza subió este 25 de diciembre una imagen del elenco del Chavo del 8 en un capítulo dedicado a la Navidad.

Esta foto la acompañó con un corto mensaje en el que indicó: “En familia, con alegría, sigamos festejando el maravilloso regalo de la vida. Les mando un abrazo con todo mi amor, tesoros”.

Muchos seguidores de la recordada intérprete de doña Florinda reaccionaron con cientos de mensajes a esta publicación. “Feliz Navidad, Florinda Meza, voy a estar en Cancún en Año Nuevo, ¿me invitas a tomar una tacita de café?”, “Mi infancia en una foto. Gracias por mi infancia y ahora por la de mis hijos. Feliz Navidad, que Dios te bendiga siempre. Te queremos, Florinda”, escribieron algunos usuarios.

Otros comentarios que le escribieron fueron: “No me importan lo que digan los medios, la prensa, las series de ocasión, los chismes, etc, vos me hiciste reír, me hiciste feliz al igual que todo el grupo y sé que amaste a Roberto y él te amó a vos! ¡Te quiero Florinda! ¡Gracias eternas! ¡Para siempre! ¡Felicidades! Saludos desde Buenos Aires”.

Este fue un año difícil para Florinda Meza debido a la imagen que reflejaron en la serie Chespirito: sin querer queriendo, en donde aseguraban que fue el detonante de la separación de Roberto Gómez Bolaños de Graciela Fernández.

Aunque los creadores de la serie señalaron que la historia tiene aspectos de ficción, la actriz fue duramente criticada en redes sociales y tuvo que salir en varias ocasiones a defenderse.

