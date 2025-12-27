Alicia Machado habla del papá de su hija Dinorah

Alicia Machado, actriz venezolana, le ofreció una entrevista a Carlos Mesber en su podcast ¡Siéntate Conmigo!, en el que dio detalles de cómo se siente cuando la critican en las redes sociales y mencionó también la controversia del papá de su hija Dinorah.

“Yo me caliento y espero seguirme calentando y seguir mandando a la mierd* a la gente las veces que sea necesario”, dijo la Miss Universo 1996 en la conversación que tuvo desde las calles de Madrid, en donde lleva varias semanas hospedada por múltiples proyectos.

La ex reina de belleza dijo que ha entendido que las redes sociales han dado mucha libertad a la gente y es algo que entiende perfectamente y le ha ayudado a no tomarse las cosas tan personal.

“A veces nosotros los artistas, y no solo lo digo por mí, lo digo en general. De repente hay colegas que enfrentan escándalos terribles, muchos peores de los que me puede tocar enfrentar a mí y eso me ha vuelto mucho más empática y solidaria con otros colegas, pero también me ha vuelto más amargada porque hay un dolor dentro de mí que a veces no pude expresar”, destacó.

La artista reconoció además: “La gente no dice la verdad positiva del tema”.

Alicia Machado luego de esto señaló que una polémica que siempre le ha afectado es el del padre de su hija Dinorah, pues siente que no es algo que tenga que explicar. “Yo siempre he sido muy reservada con mi vida privada”, reconoció.

En su opinión, ella no tiene que aclararle nada a nadie y menos de algo que ocurrió hace 17 años.

“Yo me llevo a toda madre con él. Jamás hemos tenido algún problema de ningún tipo”, reconoció.

