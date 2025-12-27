El Gran Reinicio de la Vivienda en 2026: Claves para hacer más atractivo el mercado inmobiliario

En medio de un estancamiento persistente en el mercado inmobiliario de EE.UU., la administración Trump ha prometido implementar reformas inmobiliarias para 2026, despertando esperanzas por un ‘Gran Reinicio’, que incremente la asequibilidad se vea impulsada, luego que los precios han aumentado un 55% desde 2020.

Estas condiciones han provocado varios años de congelamiento total en el mercado, altos costos de endeudamiento y precios en aumento, que han dejado a muchos estadounidenses fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda. Por ello, la propuesta de reactivación inmobiliaria prometida por el presidente Trump ha animado a los economistas a pensar que las condiciones podrían mejorar considerablemente en 2026.

Muchos de ellos se han mostrado optimistas sobre lo que serían las condiciones del mercado inmobiliario, ya que anticipan que un aumento de los ingresos en la población comenzará a superar el de los precios de las viviendas, haciendo sus precios mucho más asequibles para muchos estadounidenses.

¿Qué propone la administración Trump para reactivar la venta de vivienda?

A principios de este mes, el presidente Donald Trump habló de implementar los “planes de reforma de vivienda más agresivos” en la historia de Estados Unidos el próximo año. Si bien, de momento no hay muchos detalles, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sugirió políticas centradas en nuevas regulaciones de vivienda.

“Hay muchas cosas que podemos hacer con las regulaciones para intentar que se aprueben los proyectos más rápido”, dijo a Fox News. “También podemos hacer cosas como premiar a los estados que facilitan la construcción de viviendas”.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo a la CNN que la propiedad de una vivienda era una “máxima prioridad en la agenda de asequibilidad del presidente Trump“. Y agregó: “El pueblo estadounidense puede contar con que habrá más. ¡Estén atentos!”

Además, hace unas semanas el propio Trump habló de un proyecto que incluye lanzar un plan hipotecario a 50 años, así como la opción de implementar hipotecas portátiles. Sin embargo, es poco probable que alguna de las propuestas se haga realidad en 2026.

“Creemos que hay límites a lo que el presidente puede hacer en 2026 para impulsar la vivienda“, escribió Jaret Sieberg, analista de políticas de vivienda de TD Cowen.

¿Qué ha pasado con el mercado inmobiliario en los últimos años?

De acuerdo con Redfin, una de las empresas de tecnología inmobiliaria más importantes de Estados Unidos y Canadá, el 2026 será el ‘El Gran Reinicio de la Vivienda”, mientras que Compass, la agencia inmobiliaria más grande del país lo ha descrito como el comienzo de una ‘nueva era’.

La administración Trump ha insistido en su intención de priorizar la asequibilidad de vivienda en 2026, aunque los detalles de dichos planes siguen siendo limitados.

“En los últimos años, el mercado inmobiliario se mantiene estancado”, afirmó Mike Simonsen, economista jefe de Compass. “Se cambiaron menos casas de manos, pero los precios de las viviendas siguieron subiendo sin parar”, agregó. “En la próxima era, tendremos suficiente inventario en el mercado en todo el país, lo que permitirá que las ventas aumenten”, adelantó sobre el comportamiento inmobiliario de los próximos años.

Si bien, esto puede suceder por varias razones, quizá la reforma gubernamental no sea una de ellas.

¿Es factible que los precios de las viviendas caigan en los próximos meses?

El precio de las viviendas se ha disparado desde la pandemia, principalmente porque la demanda superó la oferta. Entre principios de 2020 y el tercer trimestre de 2025, los precios de las viviendas han subido casi 55 % a nivel nacional, de acuerdo con la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Esta condición ha dejado a miles de estadounidenses sin acceso a un crédito.

Además, la falta de oferta se debe a que muchos vendedores decidieron detener sus ventas, ante las tasas hipotecarias ultra bajas que persisten en el mercado desde hace años. Pero a medida que los propietarios se adaptan a tasas superiores al 6%, quizá más personas decidan que es momento de vender en 2026, permitiendo ampliar la oferta y aliviar la presión sobre los precios, dijo Simonsen.

De hecho, en 2025 se han visto los primeros indicios de una reactivación en el mercado: estados como Florida, Texas y California ya muestran disminuciones en los precios promedio de las viviendas, respecto a sus niveles máximos. Aunque los expertos advierten que difícilmente habrá una caída drástica de los precios de la vivienda a nivel nacional, sino que se mantengan cerca de los niveles actuales.

“Estamos pronosticando un aumento del medio por ciento en los precios de las viviendas el próximo año, lo cual es esencialmente estable”, explicó. Simonsen. Aunque estas condiciones podrían mantener los precios fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses, por lo que los presupuestos de muchos compradores podrían seguir fuera del alcance de los precios en 2026.

“La mejor manera de hacer que las viviendas sean más asequibles a largo plazo sería construir más viviendas”, señaló Simonsen. “Estamos atrasados”, advirtió.

¿Qué pasará con las tasas hipotecarias en los próximos meses?

Las tasas hipotecarias han ido hacia abajo durante el segundo semestre de este año. La semana pasada, la tasa hipotecaria fija promedio a 30 años era del 6.18%, significativamente menos que la registrada principios de 2025, cerca del 7%.

Simonsen estimó que las tasas hipotecarias se mantengan por encima del 6% el próximo año, pero con un mercado laboral más débil o una inflación a la baja, la Reserva Federal a recortar las tasas más de lo previsto. Las tasas hipotecarias siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años y estos reaccionan a las medidas de la Fed.

Pero también influye en el mercado inmobiliario la confianza del consumidor, ya que de acuerdo con Jason Waugh, presidente de Coldwell Banker Affiliates, “si el mercado laboral se debilita aún más y los compradores se sienten menos seguros respecto a su estabilidad laboral en sus trabajos, podrían estar menos dispuestos a comprar una vivienda, ralentizando también las ventas.

“Para la mayoría de la gente, comprar una casa es un compromiso a 15 o 30 años”, dijo. “Si no confía en su flujo de ingresos o en su potencial de ingresos, puede que se detenga y no asuma compromisos mayores”.

¿Cuáles serán los precios para las casas en alquiler?

Después de una explosión en los alquileres hace unos años, los inquilinos obtuvieron un pequeño alivio en 2025 cuando el crecimiento del alquiler se enfrió, según cifras de Bank of America. Los alquileres se mantuvieron estables en octubre, respecto al mismo mes del año anterior, el mejor precio de los últimos tres años y medio.

Pero ese alivio podría terminar. Como muchos estadounidenses aún no pueden adquirir una vivienda propia por los altos pagos iniciales y los elevados costos de una mensualidad de una hipoteca, Redfin estima que la demanda de alquiler se mantendrá elevada, incluso con una oferta muy limitada de nuevos departamentos nuevos. Por ello, el organismo estima que los alquileres podrían aumentar entre un 2% y un 3% interanual para fines de 2026.

